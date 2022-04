Supersfida Juventus-Inter mund të vendosi edhe të ardhmen e Inzaghit

Nesër në mbrëmje do të luhet derbi i Italisë midis Juventusit dhe Interit.

Kjo nuk do të jetë një ndeshje si gjithë të tjerat pasi 3 pikët do të vendosin shumë gjëra. Të dyja ekipet do të tentonjë me patjetër fitoren, pasi për secilën do t’i jepte një mundësi për rrugëtimin drejt Scudettos.

Sipas “Gazzetta dello Sport”, kjo mund të jetë një ndeshje vendimtare edhe për Inzaghin, teknikun zikaltër. Kjo gjë vjen pasi Inter nuk ka patur rezulatet e pritshme kohët e fundit, ku ka humbur shumë pikë në Serie A.

Gazeta prestigjoze shkruan se e ardhmja e Simone Inzaghit mund të varet nga ky derbi./ h.ll/albeu.com