Superkompjuteri vlerësoi shanset e Man United për të fituar Europa League pas eliminimit të skuadrave nga Champions League

Manchester United ka nevojë vetëm për një pikë në dy ndeshje për të siguruar një vend në fazën eliminatore të Ligës së Evropës, por Djajtë e Kuq duan të kryesojnë grupin e tyre.

Nëse ata përfundojnë të parët, do të mund të kalojnë menjëherë në 1/16, duke shmangur një raund me dy ndeshje me skuadrën që doli e treta në Champions League.

Ndërkohë, Barcelona, ​​e cila u eliminua nga Champions League këtë javë, është cilësuar si favoritët e rinj të Europa League nga superkompjuteri FiveThirtyEight.

Favoritet e Europa League 22/23:

1. Barcelona: 23%

2. Arsenal: 15%

3. Ajax: 10%

4. Manchester United: 6%

5. Real Sociedad: 5%. /G.D albeu.com/