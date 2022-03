Super truke: Në këto 3 mënyra zgjasni jetëgjatësinë e ushqimeve deri në disa javë

Këtu janë tre mënyra se si mund të zgjasni jetëgjatësinë e ushqimit tuaj.

1. Mbështilleni perimet me gjethe

Perimet me gjethe janë shumë delikate dhe, nëse nuk ruhen siç duhet, shpejt bëhen të pajetë. Për të zgjatur jetëgjatësinë për shembull, marule, lakër jeshile, spinaq ose drithë, ato duhet të shpëlahen me ujë, të mbështillen dhe të ruhen në një enë hermetike në frigorifer. Kujdes edhe për frutat si pjeshkët, dhe avokadot, sepse pasi të piqen, ato fillojnë të kalben shumë shpejt . Ashtu si perimet me gjethe, mbajini këto fruta në enë të mbyllura hermetikisht në frigorifer në mënyrë që të mos humbasin vitaminat.

2. Truku i ngrirjes

Prisni karotat, kungull i njomë, brokolin, lulelakrën ose spinaqin dhe më pas ziejini në ujë të vluar për 1 deri në 2 minuta. Pasi të keni qëndruar për një kohë të shkurtër, vendosini këto ushqime nën ujë të ftohtë për të ndaluar procesin e gatimit përpara se të ngrijnë.

3. Veçoni ushqimet me gaz

Ushqime të tilla si hudhra, patatet, qepët, bananet dhe mollët lëshojnë gaz, të ashtuquajturat i cili përshpejton pjekjen e frutave dhe perimeve të tjera. Shmangni ruajtjen e këtyre ushqimeve së bashku në qilar. Në vend të kësaj, ruajini ato në enë ose qese të veçanta me vakum dhe vendosini në frigorifer. Është interesante se nëse i ruani qepët në frigorifer, ato nuk do t’ju bëjnë të qani herën tjetër kur t’i prisni.

Mund t’i ruani perimet dhe frutat në kontejnerë me vakum që kanë një kohëmatës në kapak për të treguar datën e skadencës së ushqimit ose datën e ruajtjes. /albeu.com/