Sulmi ndaj Berishës, eksperti Softa: Dështoi siguria

Eksperti i sigurisë Fatjon Softa, thotë se sulmi ndaj Sali Berishës dje gjatë protestës, tregoi se siguria e tij ka dështuar. Sipas Softës, për Berishën dhe Metën duhet të ketë masa sigurie pasi kanë pasur poste të larta shtetërore.

“Nëse do ta quajmë incident, do ta quajmë një rast të shkëputur. Nëse do ta quajmë sulm, patjetër është analizë. Ngjarje të tilla kaq madhore, pritet të ketë situata të cilat mund të jenë të pakontrolluara dhe të paparashikuara.

Patjetër që duhet të kishte masa sigurie, jo vetëm që ka një status të veçantë personalitetet e vendit, që kanë qenë në pozicioniet më të larta, ish-president, ish-kryeministër dhe në fund të fundit, lideri i opozitës. Unë mendoj se dështoi siguria, nuk ishte ndoshta në nivelin e vëmendjes së veçantë dhe patjetër duhet të ishte edhe Policia e Shtetit”, theksoi ai në Euronews Albania.