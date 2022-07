Sulmi kibernetik, Rama: Po rikthejmë të gjitha shërbimet pas bombardimit, kemi dyshime te dy shtete

Kryeministri Edi Rama, pas mbledhjes së qeverisë ka dalë në një prononcim për mediat ku ka folur për sulmin kibernetik. Rama tha se AKSH ka punuar natë e ditë për zbrapsejn e arkut, ndërsa shtoi se janë dy shtete për të cilat kanë dyshime, por nuk kanë provat akoma.

Kreu i qeverisë e cilësoi bombardim interenti atë që po ndodh dhe tha se shumë shpejtë të gjitha shërbimet do të jenë të disponueshme.

“Kjo temë është me rëndësi dhe ka ngjallur shqetësim të madh. Ka përshkallëzuar një furi shpifjesh të një papërgjegjshmërie shumë të lartë në lidhje me një agresion kibernetik masiv, I cili është zmbrapsur përfundimisht. Shërbimet në e-albania janë kthyer masivisht dhe mbetet vetëm një numër i vogël për t’u rikthyer. Kemi punuar natë e ditë, ditë e natë, dhe do të kemi një konferencë të posaçme me shtyp dhe me partnerët kur gjithçka të jetë e përfunduar. Ajo që dua të nënvizoj se së pari, sulmi nuk është nga hakerat e zakonshme e as nga grupe njerëzish të kësaj bote të errët që godasin dhe shtete të fuqishme, si SHBA, për të vendosur gjoba të majme për ente të caktuara. është agresion I organizuar nga një shtet, nuk kemi prova për dy shtete e dyshuara. Shpresoj ta bëjmë në vijim, është pjesë delikate e investigimit”, tha Rama.