Sulmi iranian me dron vret kontraktorin amerikan, SHBA kundërpërgjigjet me bastisje gjatë natës

Në Siri, një kontraktor amerikan u vra dhe pesë ushtarë plus një profesionist tjetër u plagosën pasi një dron me origjinë iraniane goditi një bazë ushtarake në verilindje të vendit.

Këtë e raporton Pentagoni, duke ia atribuar sulmin forcave elitare të Teheranit. Siç u njoftua më vonë nga Sekretari i Mbrojtjes i SHBA, Lloyd Austin, SHBA u përgjigj brenda natës me sulme “të synuara” në Sirinë lindore kundër objekteve të përdorura nga grupet e lidhura me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit.

Droni

Sulmi fillestar, që dyshohet të jetë me origjinë iraniane, nisi rreth orës 14:00 të së enjtes me orën lokale. Kontraktori u vra dhe amerikanë të tjerë u plagosën “pasi një mjet ajror pa pilot goditi një objekt mirëmbajtjeje në një bazë të koalicionit pranë Hasakah në Sirinë verilindore”, tha Departamenti i Mbrojtjes në një deklaratë. Një tjetër kontraktor amerikan u plagos gjithashtu në sulm.

Hakmarrja e SHBA

“Sulmet ajrore u kryen në përgjigje të sulmit të sotëm, si dhe një seri sulmesh të fundit ndaj forcave të koalicionit në Siri nga grupet e lidhura me IRGC. Siç e ka bërë të qartë Presidenti Biden, ne do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur popullin tonë dhe do të përgjigjet gjithmonë në një kohë dhe vend që zgjedhim”, tha sekretari i mbrojtjes.

Disa të plagosur u transferuan në Irak

“Asnjë grup nuk do të godasë trupat tona pa u ndëshkuar. Mendimet tona janë me familjen dhe kolegët e kontraktorit që u vra dhe të plagosurit në sulmin e sotëm,” tha Austin.

Dy ushtarë të plagosur u trajtuan në vend, ndërsa tre të tjerë dhe kontraktori amerikan u zhvendosën në objektet mjekësore të Koalicionit në Irak./Albeu.com/