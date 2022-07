Sulm me armë në një qendër tregtare në Danimarkë, raportohet për disa viktima

Të shtëna me armë kanë tronditur Kopenhagenin në Danimarkë, pasditen e së dielës. Sipas mediave të huaja, raportohet për disa viktima.

Ngjarja ka ndodhur pranë një qendre tregtare ku ishte planifikuar të performonte këngëtari, Harry Styles.

Sipas informacioneve të fundit nga policia, një person është arrestuar pa të dhëna të mëtejshme për identitetin e tij.

Një forcë e madhe policie është dërguar me urgjencë në qendrën tregtare të Field.

Policia daneze tha se disa persona u qëlluan me armë zjarri në një qendër tregtare në kryeqytetin Kopenhagë këtë pasdite.

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside ‘Fields’ shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June – #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9

