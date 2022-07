Sulm me armë në Amerikë, reagon Biden: Jam i tronditur nga dhuna e pakuptimtë më armë

Presidenti amerikan Joe Biden ka reaguar pas të shtënave e armë zjarri në paradën e 4 korrikut në Illinois, ku u vranë të paktën 6 persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.

Biden tha se ai dhe zonja e parë Jill Biden janë të tronditur nga dhuna e pakuptimtë me armë që ka sjellë sërish pikëllim në një Komuniteti Amerikan në këtë Ditë të Pavarësisë.

Ai tha se ka nxitur zbatimin e ligjit federal për të ndihmuar në kërkimin urgjent të agresorit.

“Kam folur me guvernatorin Pritzker dhe kryebashkiakun Rotering dhe kam ofruar mbështetjen e plotë të qeverisë federale për komunitetet e tyre. Unë gjithashtu kërkova zbatimin e ligjit federal për të ndihmuar në kërkimin urgjent për autorin, i cili mbetet i lirë në këtë moment”, shkroi Biden në një deklaratë.

“Anëtarët e komunitetit duhet të ndjekin udhëzimet nga udhëheqja në terren dhe unë do të monitoroj nga afër ndërsa mësojmë më shumë për ata që kanë humbur jetën dhe do të lutemi për ata që janë në spital me lëndime të rënda”, shtoi Biden.

Në deklaratën e së hënës, Presidenti mbrojti legjislacionin, të nënshkruar javën e kaluar, për të trajtuar dhunën me armë në vend, për të cilin ai tha, përfshin veprime që do të shpëtojnë jetë, ndërsa pranoi se kishte shumë më shumë punë për të bërë./albeu.com