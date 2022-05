Sulm ajror në një shkollë në Ukrainë, 3 të vdekur

Gjatë një sulmi ajror në një shkollë me konvikt në Ukrainë kanë mbetur të vrarë 3 persona dhe 12 të tjerë u plagosën në rajonin Chernihiv të Novhorod-Siversky, tha gruaja e presidentit ukrainas, Olena, për Telegram.

“Sonte, një avion luftarak rus qëlloi me raketa shkollat e mesme dhe shkollat e konviktit në Novhorod-Siversky, në rajonin Chernihiv. Ekipet e shpëtimit janë duke punuar aktualisht në vendngjarje, por tashmë janë konfirmuar tre viktima dhe 12 të plagosur. Ky është një bombardim i qëllimshëm. Rusët, të cilët pretendojnë se sulmojnë vetëm objektet ushtarake, po bëjnë luftë kundër fëmijëve tanë.“Në fakt, ata po bëjnë luftë kundër të ardhmes sonë”, tha Olena Zelenska./albeu.com

Russians launched an airstrike on a school in Novhorod-Siverskyi, Chernihiv Oblast, last night. Other buildings nearby were also damaged. There are wounded and killed – Oblast Head.https://t.co/7yNwRgDjOc pic.twitter.com/V9RUGuHnOt

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 12, 2022