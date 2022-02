Suedia do të dërgojë armë në Ukrainë

Suedia ka njoftuar se do të dërgojë pajisje ushtarake dhe ndihma të tjera në Ukrainë.

Duke njoftuar masën, kryeministrja Magdalena Andersson tha se do të ishte hera e parë që Suedia do të dërgonte armë në një vend në konflikt që nga pushtimi sovjetik i Finlandës në 1939.

Ajo tha se dërgesat do të përfshinin 5,000 antitank me përdorim të vetëm, 5,000 parzmore dhe 5,000 helmeta, si dhe 135,000 pako me ushqim.

“Përfundimi im është tani se siguria jonë shërbehet më së miri nga ne që mbështesim aftësinë e Ukrainës për t’u mbrojtur kundër Rusisë,” tha Andersson.

Kjo vjen pasi Bashkimi Evropian njoftoi se do të blinte armë dhe do t’i dorëzonte ato në Ukrainë, hera e parë në historinë e tij që ndërmerr një hap të tillë.