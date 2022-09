Shiu i dendur goditi të dielën Çikago të SHBA-së, duke përmbytur shtëpi dhe rrugë në të gjithë qytetin Windy. Siç raportohet nga The New York Times, pothuajse pesë centimetra shi u regjistrua në qytet, i cili shpejt u ndal me rrugë të përmbytura dhe kanale të tejmbushura kudo.

Një nga videot që janë shfaqur nga Çikago tregon një shpërthim të madh të një kanalizimi që çoi në daljen e plotë të përmbajtjes së tij në mes të një rruge, krejt si një shatërvan të madh.