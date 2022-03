STUDIMI: Si ndikon larja e dhëmbëve tek kanceri i ezofagut

Studiuesit në Qendrën e Kancerit Perlmutter të NYU Langone Health raportojnë se të paktën tre lloje bakteresh në gojë mund të rrisin ose ulin rrezikun e zhvillimit të kancerit të ezofagut.

Një analizë e veçantë e dy studimeve mbarëkombëtare në Shtetet e Bashkuara që përfshinin më shumë se 120,000 pacientë tregoi një rritje prej 21% në rrezikun e kancerit të ezofagut të lidhur me praninë e Tannerella forsythia. Ky bakter zakonisht lidhet me sëmundjen e mishrave të dhëmbëve (gingivit). Në të kundërt, shtamet e Streptococcus dhe Neisseria u shoqëruan me një ulje prej 24% të rrezikut të kancerit të ezofagut.

Bakteret totale në gojë mund të ndryshojnë me pirjen e duhanit, pirjen e rëndë, dietën, gingivitin dhe refluksin gastrik. Studimi i ri, i cili ndoqi pacientë të shëndetshëm për 10 vjet, ishte i pari që përcaktoi se cilat prej rreth 300 llojeve të baktereve që gjenden zakonisht në gojë lidhen statistikisht me rrezikun e një personi për të zhvilluar këto lloje kanceri.

E njëjta gjë vlen edhe për të gjithë ata që nuk i lajnë dhëmbët rregullisht dhe në mënyrën e duhur. Disa nga bakteret që rriten në gojë, kontribuojnë negativisht në zhvillimin e kancerit të ezofagut.

Kanceri i ezofagut dhe higjiena orale: Çfarë thonë studiuesit

“Ky studim na sjell shumë më afër identifikimit të shkaqeve themelore të këtyre kancereve, sepse ne tani e dimë se në të paktën disa raste sëmundja shoqërohet vazhdimisht me praninë e baktereve specifike në traktin e sipërm të tretjes”, tha studiuesi kryesor i studimit. epidemiologu Jiyoung Ahn, PhD. Ai shtoi: “Përkundrazi, kemi më shumë prova se mungesa ose humbja e baktereve të tjera në gojë mund të çojë në këto kancere, ose në sëmundje të zorrëve që shkaktojnë këto kancere”.

Megjithatë, studiuesit theksuan se gjetjet e tyre NUK vërtetojnë se bakteret shkaktojnë ose parandalojnë drejtpërdrejt kancerin e ezofagut.

Kanceri i ezofagut është shkaku kryesor i vdekjeve nga kanceri në mbarë botën, duke vrarë vetëm në SHBA rreth 13,000 në vit, kryesisht meshkuj.