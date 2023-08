Studimi: Përdorimi i Inteligjencës Artificiale në depistimin e kancerit të gjirit, i sigurt! Bën punën e dy radiologëve

Përdorimi i inteligjencës artificiale në depistimin e kancerit të gjirit është i sigurt dhe pothuajse mund të përgjysmojë ngarkesën e punës së radiologëve, sipas provës më gjithëpërfshirëse në botë të këtij lloji deri më sot.

Kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm në mbarë botën, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me më shumë se 2.3 milionë gra që zhvillojnë këtë sëmundje çdo vit.

Depistimi mund të përmirësojë prognozën dhe të zvogëlojë vdekshmërinë duke zbuluar kancerin e gjirit në një fazë më të hershme dhe më të trajtueshme. Rezultatet paraprake të një studimi të madh tregojnë se shqyrtimi i AI është po aq i mirë sa dy radiologë që punojnë së bashku, nuk rrit rezultatet false dhe pothuajse përgjysmon ngarkesën e punës.

Rezultatet e analizës së përkohshme të sigurisë të provës së parë të kontrolluar të rastësishme të këtij lloji, që përfshin më shumë se 80,000 gra, u botuan në revistën Lancet Oncology.

AI-supported mammography screening is safe and almost halved radiologist workload finds first randomised trial on the topic published in @TheLancetOncol https://t.co/ADWlzowO5Q pic.twitter.com/GlaUV9JfBC

— The Lancet (@TheLancet) August 1, 2023