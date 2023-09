Studimi: Gratë flenë më mirë me një qen se me partnerin e tyre

Qentë janë miqtë tanë më të mirë dhe më besnikë dhe kjo është diçka që ndoshta nuk vihet në dyshim. Por një studim nga Canisius College në Buffalo, Nju Jork, i botuar muajin e kaluar, i çon gjërat pak më tej.

Në këtë hulumtim, i cili padyshim është shumë interesant, studiuesit analizuan cilësinë e gjumit të grave të rritura që ndajnë të njëjtin shtrat me kafshët e tyre shtëpiake.

Çfarë tregoi ky hulumtim? Se femrat flenë më mirë pranë qenve sesa pranë partnerëve të tyre.

Hulumtimi shqyrtoi 962 gra që jetonin në të gjitha shtetet e Shteteve të Bashkuara. 55% e tyre raportuan se ndanin shtratin e tyre me të paktën një qen dhe 31% me të paktën një mace. Nga këto gra, 57% ishin gjithashtu duke fjetur me një partner.

Hulumtimi arriti në përfundimin se gratë që flenë pranë qenve flenë më mirë sesa kur janë pranë një partneri. Dhe kjo për shkak se qentë nuk e shqetësojnë gjumin aq shpesh sa shoqëruesit dhe gjithashtu ofrojnë më shumë ndjenja rehati dhe sigurie.

Ndërkohë, macet që flinin në shtretër me kujdestarët e tyre ishin po aq të bezdisshme sa edhe shoqëruesit.

Si u krye hulumtimi?

Pjesëmarrësit iu përgjigjën pyetjeve që i ndihmuan studiuesit të identifikonin se si ndiheshin kur flinin me macet, qentë dhe partnerët e tyre.

Ata që kishin një partner u pyetën gjithashtu se sa të sigurt ose të mbrojtur ndiheshin gjatë natës, si dhe se si partneri i tyre ndikoi në gjumin e tyre.

Pasi studiuesja kryesore, profesoresha e asociuar Christy L. Hoffman dhe ekipi i saj analizuan të dhënat, u zbulua se qentë kishin më pak gjasa të shqetësonin gjumin e kujdestarit të tyre, siç u përmend më lart, krahasuar me macet dhe partnerët.

Hoffman tha për HuffPost se kjo mund të jetë gjithashtu sepse pronarët e qenve priren të kenë zakone më të mira të gjumit dhe rutina më të rrepta ditore sesa njerëzit që nuk kanë qen. Në përgjithësi, kujdestarët e qenve zgjohen më herët se kujdestarët e maceve.

Këlyshët gjithashtu mund t’u ofrojnë grave një ndjenjë më të madhe sigurie sesa një mace kur flenë.

“Krahasuar tani me partnerët e tyre të shtratit njerëzor, qentë mund të jenë më të mirë në përshtatjen me orarin e gjumit të njeriut të tyre. Është gjithashtu shumë e zakonshme për shkak të angazhimeve të ndryshme ditore që partnerët të shkojnë në shtrat në kohë shumë të ndryshme dhe të zgjohen në orare shumë të ndryshme. Ndryshimet në orarin e tyre mund të prishin përfundimisht gjumin e tyre”, tha Hoffman.

“Shumë kujdestarë të qenve janë gjithashtu të qetësuar duke ditur se kafsha e tyre do t’i zgjojë nëse diçka ndodh gjatë natës. Një mace, meqë ra fjala, ka më pak gjasa ta bëjë këtë. Po për partnerin? Epo, nëse ai fle shumë, ndoshta nuk do të shqetësohet”, shtoi ajo.