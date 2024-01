Studimi: 1% i të pasurve zotëron 43% të pasurisë së globit

Pesë njerëzit më të pasur në botë e kanë shtuar pasurinë e tyre më shumë se dyfish që nga viti 2020. Në të njëjtën periudhë pesë miliardë njerëz janë bërë më të varfër. I tillë është konkluzioni i një studimi të ri të publikuar nga organizata Oxfam, që është publikuar në nisje të samitit vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos.

Koha e zgjedhur për të botuar raportin nuk është një rastësi, kur dihet se Davos përfaqëson një mbledhje të përvitshme miliarderësh në Zvicër.

Studimi përcakton se pasuria neto e pesë individëve më të pasur të botës, të gjithë burra, është rritur nga 405 miliardë dollarë në 869 miliardë dollarë që nga viti 2020. Për ta thënë më thjesht, pasuria e tyre është shtuar me rreth 14 milionë dollarë në një orë.

Sipas listës së miliarderëve të Forbes, nga e cila Oxfam ka nxjerrë llogaritjet e saj, Elon Musk aktualisht kryeson renditjen e më të pasurve në botë, i ndjekur nga Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison dhe Mark Zuckerberg.

“Ne jemi dëshmitarë të fillimeve të një dekade ndarjeje, me miliarda njerëz që përballen me dallgët tronditëse ekonomike të pandemisë, inflacionit dhe luftës, ndërsa pasuritë e miliarderëve lulëzojnë”, shkroi në raport drejtori i përkohshëm ekzekutiv i Oxfam International, Amitabh Behar. “Kjo pabarazi nuk është rastësi; klasa e miliarderëve po siguron që korporatat t’u ofrojnë më shumë pasuri atyre në kurriz të të gjithë të tjerëve”shtoi ai.

Hulumtimi i kryer nga Oxfam tregon se vendet e pasura në veri të globit përfaqësojnë vetëm 21 për qind të popullsisë së botës, por ato zotërojnë 69 për qind të pasurisë globale dhe janë shtëpia e 74 për qind të pasurisë së miliarderëve në botë. Dhe pronësia e aksioneve përfiton në masë të madhe më të pasurit: 1 përqindëshi më i pasur zotërojnë 43 përqind të të gjitha aseteve financiare globale.

Oxfam, konfederata e organizatave bamirëse e themeluar nga Britania, e cila është e përkushtuar për zbutjen e varfërisë globale, publikon çdo vit një raport të pabarazisë për të shënuar fillimin e WEF të Davos dhe për të nënvizuar hendekun midis të pasurve dhe të varfërve.

Por raporti i këtij viti thekson veçanërisht shkallën në të cilën pabarazia po rritet me shpejtësi. Që nga viti 2020, pasuria e miliarderëve është rritur tre herë më shpejt se norma e inflacionit, sipas Oxfam. Ndërkohë, pagat e afro 800 milionë punëtorëve nuk kanë arritur të mbajnë ritmin me inflacionin, që do të thotë se këta individë kanë humbur efektivisht 1.5 trilion dollarë gjatë dy viteve të fundit.

Në SHBA, sipas organizatës, miliarderët janë 46 për qind, ose 1.6 trilion dollarë, më të pasur se sa ishin në vitin 2020, me tre miliarderët më të pasur amerikanë – Elon Musk, Jeff Bezos dhe Larry Ellison – e kanë rritur pasurinë e tyre me 84 për qind.

“Shtetet e Bashkuara janë shtëpia e më shumë miliarderëve në tokë, duke përfshirë Elon Musk dhe Jeff Bezos, emra që janë bërë sinonim i pasurisë së turpshme. Por është gjithashtu shtëpia e dhjetëra miliona njerëzve që përballen çdo ditë me vështirësi të panevojshme si rezultat i pagave jashtëzakonisht të ulëta, një kodi të padrejtë tatimor dhe shërbime publike të pakta, për të përmendur disa” është shprehur Abby Maxman, Presidente dhe CEO e Oxfam.

“Ne duhet të ndalojmë normalizimin e pabarazisë ekstreme dhe të ndërmarrim veprime të qëllimshme për të parandaluar që të pasurit ultra të pasur dhe korporatat që ata kontrollojnë të shtrëngojnë mbytjen e tyre në politikën dhe ekonominë tonë”, shtoi ajo.

Sipas parashikimeve të Oxfam, me ritmet aktuale të progresit do të duhen 230 vjet për t’i dhënë fund varfërisë, por bota do të ketë trilionerin e parë në një dekadë.

Një nga gjetjet kryesore në raport është se gratë janë ende të mbipërfaqësuara në mënyrë të konsiderueshme në mesin e më të varfërve në shoqëri.

Në nivel global, burrat zotërojnë rreth 105 trilion dollarë më shumë pasuri se gratë. Në vitin 2019, sipas Oxfam, gratë fituan vetëm 51 cent për çdo 1 dollar, të ardhura nga puna që fituan burrat.

Oxfam zbuloi gjithashtu se globalisht, vetëm një në tre biznese janë në pronësi të grave dhe se nga 1600 kompanitë më të mëdha në botë, më pak se një e katërta kanë një angazhim publik për barazinë gjinore.