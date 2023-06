Studim: Tre sekretet e të ushqyerit që do ju shtojnë vite jetë

Pedagogët e akultetit së Mjekësisë të Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës kanë bërë një studim ku kanë gjetur disa faktorë në mënyrën e ushqyerjes që mund të na shtojnë der në 10 vite jetë.

Më poshtë renditen tre secrete të mënyrës së ushqyerit që mund të na shtojnë jetën.

1. Hani një grusht arra çdo ditë. Arrat janë të pasura me vitamina, fibra dhe minerale.

2.Hani mëngjes si mbret, drekë si princ dhe darkë si i varfër. Konsumoni mëngjes të bollshëm dhe një drekë modeste, darkë mundësisht evitojeni.

3. Hani vakte së bashku me familjen tuaj..Edhe pse është e vështirë për familjet me përditshëmri të ngarkuar që të hanë shpesh vaktet së bashku, ia vlen të përpiqeni ta bëni sa më shpesh që të mundeni. Familjet që hanë së bashku priren të hanë vakte me vleta ushqyese ndërsa hanë më ngadalë. Ata hanë më shumë fruta dhe perime dhe fëmijët e tyre kanë më pak gjasa të zhvillojnë obezitet.