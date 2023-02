Studenti më i vjetër në Mal të Zi, njihuni me 88-vjeçarin që ndjek Fakultetin e Inxhinierisë

Branisllav Raduloviq, 88-vjeç, është studenti më i vjetër i vitit të parë në Mal të Zi, dhe aktualisht është duke u përgatitur për provimet në semestrin e dytë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Podgoricë.

“Mbaj shënime për gjithçka gjatë ligjëratave, qëllimi im është t’u dëshmoj studentëve se nëse ata thjesht vijnë rregullisht në ligjërata dhe dëgjojnë, ata e kanë të garantuar që do ta kalojnë provimin. Më besoni, unë shkruaj aq shpejt sa shpesh më duhet të deshifroj atë që unë kam shkruar. Nuk kam shkruar për një kohë të gjatë, nuk është as e çuditshme”, tha Branisllav për Radio Televizionin e Malit të Zi.

“Nuk kam marrë ende asnjë notë. Nuk llogaris asgjë derisa të marr notat në indeks. Mendoj se do të dal mirë”, shtoi malazezi, i cili mori një kompjuter si dhuratë nga kolegji, por pranon se nuk di vërtet të përdorë teknologjinë, megjithatë beson se edhe këtë do ta kapërcejë.

“Semestrin e parë e kalova shumë më vështirë se sa e imagjinoja, mendova se do të ishte më e lehtë, por pashë që çdo profesor kërkonte njohuri më të thella. 70 vjet më parë, të mësuarit ishte shumë më ndryshe. Tani e kam të vështirë ta përballoj. Unë jam më mirë në lëndët teorike, se gjithçka bazohet në logjikë, por matematika dhe fizika janë pak më të vështira. Shpresoj se do ta zotëroj”, tha me optimizëm Branisllavi.

Thotë se familja e tij nuk ishte entuziaste për t’u regjistruar në fakultet, por Branislav dëshiron të dëshmojë se mosha nuk mund të jetë pengesë në realizimin e ëndrrave.

“Kolegët e rinj më kanë pranuar mirë, jam i habitur. Ata përpiqen të me ndihmojnë sepse nuk dëgjoj mirë, nuk shoh mirë. Nuk kërkoj asnjë privilegj, çfarë mund të bëj vetë unë. Ulem në karrigen e parë që të dëgjoj më mirë, ata flasin shumë butë dhe kjo më shqetëson, por nuk do t’i paralajmëroj sepse nuk dua të ndikoj në asgjë, le të jetë gjithçka ashtu siç është”, përfundoi ai. /Telegrafi/