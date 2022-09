“Studenti im murator më sjell çdo javë 10 litra naftë nga Mali i Zi”, pedagogu: Rama mos të na bëjë presion për pagat

Pedagogu i gazetarisë, Lush Susaj i ëshë bashkuar së fundmi protestës që po zhvillohet këtë të enjte para godinës së Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

Ai u shpreh se kolegët e tij në Kosovë apo Mal të Zi paguhen më shumë.

“Një gjë që e dimë të gjithë, nuk kemi pse të mos e themi. Ne po reagojmë për pagat më të larta, sepse ato sjellin më shumë ekonomi, përmirësojnë më shumë ekonominë. Ka 18 vjet që nuk na indeksohen pagat dhe as na rriten. Një studenti i imi merr rrogë në Kosovë dy herë më shumë se mua. Një tjetër në Podgorice tre herë më shumë se mua. Ne me këto paga. Një student imi muator në Tuz më sjell çdo javë 10 litra naftë se e merr naftën me 1400 lekë, këtu e marrim me 2400 lekë. Imagjinoni se me çfarë mizerjesh qeverisjesh jemi në këto 20 vjet. Unë kam qenë për rritje 100% të pagës. I bëj thirrje kryeministrit dhe ministres së arsimit të shohin këtë përparësi. Të rrisin pagën e punonjësve të universiteteve. Nuk ka arsye të kemi këto paga, krahas rritjes së pagave dhe pensioneve”, tha Susaj, ndërsa shtoi: “I bëj thirrje kryeministrit të na ndalë patronazhistët dhe strukturat partiake mbi stafet pedagogjike që mos reagojmë. Ne po reagojmë për pagat dhe jo për partinë”, u shreh ai.