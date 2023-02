Stomatologia Gentiana Elezi e Iliria Dent premtonte dhëmbë të bardhë me ulje 50%, pacientëve u ranë

Stomatoligia Gentiana Elezi e Iliria Dent paditet për mashtrim nga pacientët, pasi premtonte dhëmbë të bardhë me 50% ulje, por atyre nuk u zgjasnin shumë.

Premtonte buzëqeshjen më të bukur me dhëmbë zirkoni. Ofronte shansin për të paguar me këste dhe me zbritje çmimi për çdo shërbim dentar. Por shumë nga klientët që zgjodhën të dyshuarën Gentiana Elezi u përballën me një makth të vërtetë.

Disave u ranë dhëmbët dhe të tjerë paguan shtrenjtë dhe nuk morën shërbim. Çështja është hetuar nga Prokuroria e Tiranës që mbylli hetimet ndaj stomatologes dhe e dorëzoi të pandehur nën akuzën e mashtrimit të përsëritur.

Sipas dosjes hetimore, 39-vjeçarja u kallëzua në fillim nga një shtetase që tha se kishte paguar 2 mijë euro për implant dentar, raporton Top Channel.

Më pas në polici shkuan dhe dy shtetas të tjerë, të cilët rrëfyen se mbasi kishin parë njoftimin në rrjetet sociale dhe ishin joshur nga 50 për qind zbritje, paguan për trajtim dentar të specializuar.

Por të dy qytetarëve ju ranë implantet dhe dhëmbët u lëviznin , dhe kur kërkuan ndihmën e stomatologes ajo ishte zhdukur.

Stomatologia është shpallur në kërkim , pavarësisht se autoritetet kishin dijeni për aktivitetin e saj, sa kohë ajo ishte hetuar për të njëjtin krim edhe në Korçë dhe ishte dënuar nga gjykata e shkallës së parë atje me 3 vjet e 6 muaj burgim. Por në të njëjtën kohë kur dentistja akuzohej për të njëjtën skemë dhe në qytetin e saj, teksa e apeloi çështjen, ajo e vazhdoi veprimtarinë e pashqetësuar me qëllim për të fituar para.

Në këto kushte, deklaron prokuroria, e dyshuara u zhvendos nga Korça drejt kryeqytetit duke mashtruar klientët. Skeda e saj tregon se ajo u diplomua si dentiste në vitin 2002. Mbas sekuestrimit të dokumenteve prokuroria konkludon gjithashtu se dentistja nuk rezulton e regjistruar në urdhrin e stomatologut. Prokuroria i thotë gjykatës se e reja, adresa e të cilës nuk është bërë e mundur të gjendet dyshohet se e ka filluar aktivitetin e paligjshëm në vitin 2019. /AlbEu.com