Stoltenberg: Nuk ka asnjë tregues se Putini ka ndryshuar ambiciet

Aleatët perëndimorë të Ukrainës bënë sot thirrje për t’i dhënë Kievit atë që i nevojitet për të mposhtur Rusinë.

Kreu i NATO-s që paralajmëroi rrezikun e fitores së Moskës me afrimin e përvjetorit të fillimit të luftës.

Gjatë ditës së dytë të Konferencës së Sigurisë, e cila po mbahet në Mynih të Gjermanisë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg , vlerësoi se nuk ka “asnjë tregues që të tregojë” se Vladimir Putin ka “ndryshuar ambicie”.

“Në këtë moment kritik të konfliktit, është e nevojshme t’i jepet Ukrainës ajo që i nevojitet për të fituar dhe mbijetuar si një komb i pavarur sovran në Evropë”, tha kreu i aleancës Atlantike në fjalimin e tij.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg urged to increase military assistance to Ukraine. “For the alliance, the risk of an escalation of the conflict is not comparable to the risk of a Russian victory.” pic.twitter.com/OaQKX2eGJz

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2023