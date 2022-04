Stoltenberg: NATO do të vendosë prani të përhershme ushtarake në kufirin e saj

Në një intervistë me The Sunday Telegraph, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg thotë se aleanca është “në mes të një transformimi shumë themelor” që do të pasqyrojë “pasojat afatgjata” të luftës së Vladimir Putinit në Ukrainë.

Në intervistë, Stoltenberg thotë se NATO po planifikon një prani të përhershme ushtarake në kufirin e saj në një përpjekje për të luftuar agresionin e ardhshëm rus.

Ai tha se fokusi i tij është të sigurojë që aleatët e tjerë të NATO-s të përmbushin kërkesën minimale të aleancës prej 2% shpenzime si pjesë e PBB-së së tyre./albeu.com