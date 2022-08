Tensionet në rritje, Tajvani anulon fluturimet, marina amerikane nis aeroplanmbajtësen drejt ishullit

Aeroporti Ndërkombëtar Taoyuan i Tajvanit njoftoi sot se më shumë se 50 fluturime ndërkombëtare janë anuluar të enjten për shkak të stërvitjeve të Kinës përreth ishullit,

Këto përfshinin 26 fluturime mbërritëse në Tajvan dhe 25 fluturime që niseshin nga aeroporti Taoyuan.

Korean Air gjithashtu ka anuluar fluturimet nga Incheon në Tajvan të premten dhe të shtunën, ndërsa Asiana Airlines anuloi fluturimin e saj të drejtpërdrejtë drejt Tajvanit të premten dhe do të monitorojë situatën, raportuan mediat koreano-jugore të enjten.

Zhvillimet e fundit në Tajvan

Kina ka lëshuar disa raketa balistike Dongfeng në ujërat rreth brigjeve verilindore dhe jugperëndimore të Tajvanit

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se kishte aktivizuar sistemet e mbrojtjes përkatëse në përgjigje të nisjes, sipas një raporti të Reuters

Stërvitjet me zjarr të drejtpërdrejtë në Kinë filluan në orën 12:00 me kohën lokale (04:00 GMT) dhe do të përfundojnë të dielën

Jeta atje po vazhdon normalisht dhe njerëzit janë të qetë, por të shqetësuar

Marina amerikane po dërgon një aeroplanmbajtëse drejt Tajvanit, në atë që thotë se janë “operacione normale, të planifikuara” në Detin Filipine./albeu.com