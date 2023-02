Stërvitjet ushtarake mes Koresë së Jugut dhe SHBA, Koreja e Veriut kërcënon me përgjigje të paprecedentë

Koreja e Veriut kërcënoi të premten se do të ndërmerrte një veprim të fortë “të pashembullt” kundër rivalëve të saj, menjëherë pasi Koreja e Jugut njoftoi një seri stërvitjesh të planifikuara ushtarake me Shtetet e Bashkuara për të përmirësuar përgjigjen e tyre të përbashkët ndaj kërcënimeve bërthamore në rritje të Veriut.

Koreja e Veriut ka ndalur aktivitetet e testimit të armëve që nga gjuajtja e raketave me rreze të shkurtër veprimi më 1 janar, megjithëse lëshoi më shumë se 70 raketa në vitin 2022, një numër rekord për një vit të vetëm.

Paralajmërimi i së premtes thotë se testimi i Veriut mund të rifillojë së shpejti për trajnimin ushtarak të rivalëve të tij, të cilin ai e sheh si një provë pushtimi.

“Në rast se SHBA-të dhe Koreja e Jugut zbatojnë në praktikë planin e tyre tashmë të shpallur për stërvitjet ushtarake, të cilat (Koreja e Veriut), me frikë dhe arsye të drejtë, i konsideron si përgatitje për një luftë agresioni, ata do të përballen me kundërveprime të paprecedentë të vazhdueshme dhe të forta”, tha Koreja e Veriut.