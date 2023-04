Stenda “Open Balkan” në panairin e verës në Verona, Rama: Prodhuesit tanë po përfshihen në nivelin e ligës së kampionëve

Kryeministri Edi Rama, së bashku me homologun e tij maqedonas Dimitar Kovaçevski dhe presidentin serb Aleksandër Vuçiç ndodhen në Verona të Italisë, në panairin më të madh të verës në Europë ku prezantohen bashkë në stendën “Open Balkan”.

Rama tha se kjo është një mundësi e shkëlqyer që prodhuesit shqiptarët, serbë e maqedonas të njihen me kampionët e prodhimit të verërave dhe u ndal te Open Balkan duke përmendur shifra në lidhje me bashkëpunimin. G

jithashtu Rama përmendi dhe BE, ku tha se do të bëjnë detyrat dhe theksoi se nuk duan përjshpejtim artificial.

“Falemiderti kryetarit të bashkisë për mikëpritjen dhe që na lejoi të ndihemi për një orë tërësisht si në shtëpi për të zhvilluar gjithashtu këtë komunikim. Jemi të tre këtu sepse ia kemi dalë të jemi pjesë në një nga manifestimet më të madha të prodhimit verës në Europë, në Itali. Prodhuesit tanë po përfshihen në nivelin e ligë së kampione. Do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të folur për bujqësinë tonë, prodhimin e verërave sfidave dhe pengesave. Do të jetë mundësi e mirë dhe për prodhurit të vihen në kontakt me më të mirët.

Nga ana tjetër ishte një mundësi për të ndarë pikëpamje dhe për të paraprirë panairin e verës në maj, panairin e bukës në vjeshtë. Kemi nisur të organizojmë kupën e parë verore të fëmijëvë të fillores dhe të mesme. Duke përjetuar këtë përvojë, fëmijët do të mësojnë nga njëri tjetrit. Me kohën do të ruajmë këto përvoja si thesarë.

Pika tjetër që është shumë e rëndësishme është se po punojë për një pikëpamje strategjike për të forcuar bashkëpunimin me BE, por dhe për të siguaruar një dialog shumë të qartë për kë bën çfarë. Ne nuk duam të na bëhen dhurata e të bëhen përjshpejtime artificiale, por do të bëjmë detyrat tona. Jemi të shqetësuar për vrullin e ri në Europë në kërkim të forcës së punës. Është e drejta e tyre, por duhet të diskutojmë në mënyrë të thelluar në maj. Doja të përmendoja shifra për vëllimin tregtar mes vendeve të Ballkanit, që është rritur me 1/4. Jemi sh të lumtur të shohin se dhe në procesin e Berlinit përparim. Nuk janë nisma kundërshtuese, por përplotësuese”, tha Rama.

Edhe presidenti Vuçiç bëri disa komente në lidhje me panairin dhe rezultatet e bashkëpunimit Open Balkan.

“Besojmë se do të përgatisim gjithçka para nisjes së sezonit veror. Diskutuam për çështje konkretet dhe për ato që lidhen me sigurinë ushqimore. Bashkë me RMV do t’u japin kartën elektronike. Diskutiam për pranimin dhe njohje e kartave të reja të ID, që do të ndihojnë shqiptarët.

Bëmë thuajse gjithçka lidhur me procesin e lëshimit të lejeve të punës. Diçka shumë se rëndësishme është se kemi rritur nivelin e tregtisë. Pegesa jonë më e madhe është kur ke një kamion që transporton dicka shpenzon 70% të kohës në kufi. Ka shumë gjëra për tu tejkaluar. Rama do të zhvillojë panairin e bukës, verës, festivalin e filmit etj. Faleminderit dhe njëherë miqtë e mi.”, tha Vuçiç./albeu.com