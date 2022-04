Stadium i ri dhe fitore, plani i Milanit arab

Shkëmbimet e dokumenteve dhe analizat e llogarive në vazhdim, Milani mund të ketë një pronar të ri për dhjetë ditë.

Fondi Investcorp është në negociata të ngushta me Elliott dhe kujdesi i duhur dhe ekskluziviteti do të përfundojë në fillim të majit, dhe nëse gjithçka shkon mirë, atëherë do të jetë koha për njoftime.

Por cilat janë objektivat kryesore të fondit arab. Një nga objektivat e para ka të bëjë me stadiumin e ri dhe zërat se Investcorp do të ndërtonte një stadium vetëm për Milanin, duke përjashtuar Interin nga projekti, kanë filluar të forcohen gjithnjë e më shumë.

Për momentin është vetëm një hipotezë, por fundi i Bahreinitai ka në plan të rilançojë markën e Milanit në nivel global dhe për ta bërë këtë ai do të ketë nevojë për një stadium.

Në fakt, në negociata Elliott do të shesë edhe projektin e stadiumit si dhe të gjithë klubin. Arabët synojnë të vazhdojnë me vendimin dhe të ndërtojnë fabrikën e re, vetëm zona do të duhet të identifikohet. Dhe nëse lindin dyshime për Interin, kuqezinjtë mund të vazhdojnë rrugën e tyre.

Marka me e mire italiane



Së fundmi grupi autoritar i analizave dhe kërkimeve të tregut “YouGov” publikoi në studimin e tij “FootballIndex”, se marka Milan është e para në Itali dhe ndër më të mirat në botë. Kjo është arsyeja pse oferta prej 1.1 miliardë dollarësh, klubi i Milan ka potencial të madh në Lindjen e Mesme dhe Amerikë , si dhe është një nga klubet më të suksesshme në Evropë. Fondi i Bahreinit dëshiron të zgjerojë me shpejtësi markën eMilan në të gjithë botën dhe të dyfishojë listën e klubit brenda disa viteve, duke e çuar menjëherë në 2 miliardë dollarë. Ky është një nga objektivat kryesore. Për ta bërë këtë, atij do t’i duhet stadiumi i tij, një ekip fitues dhe një bazë lojtarësh të nivelit të lartë. /albeu.com/