Spiropali poston foton me Zelenskyn duke vaditur lulet: Jemi me ju

Ministrja për Shtetin dhe Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka publikuar në Twitter një foto me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky. Ajo shfaqet me Zelenskyn duke vaditur lulet dhe shkruan se Shqipëria është me të dhe popullin e tij.

“Në gusht 2021 pata nderin të takoj Presidentin Zelenskyy në Samitin e Krimesë. Udhëheqës i vërtetë në paqe, udhëheqës i vërtetë në luftë. Sot ne, Shqipëria, qëndrojmë me Zelenskyn dhe të gjithë popullin e Ukrainës teksa luftojnë me guxim për çlirimin dhe të ardhmen e tyre” shkruan Spiropali./albeu.com

In August 2021 I had the honor to meet President Zelenskyy at the Crimea Summit. True leader in peace, true leader in war. Today we🇦🇱stand with @ZelenskyyUa and all of Ukraine’s people as they bravely fight for liberation and their future 🇺🇦 #Zelenskyy #StandWithUkraine pic.twitter.com/YF0Mp1F8VJ

— Elisa Spiropali (@elisaspiropali) February 26, 2022