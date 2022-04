Spartak Ngjela: Po ju rrëfej se çfarë i lidh më shumë Berishën dhe Metën

Avokati i njohur Spartak Ngjela, ka komentuar situatën politike në vend. Në një prononcim për gazetën “SOT” i pyetur lidhur me situatën në Partinë Demokratike dhe deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha se kërkon që të marr drejtimin e Partisë Demokratike, ai u shpreh se qëndrimi i amerikanëve është i prerë dhe se ish-kryeministri Sali Berisha nuk kandidon dot për kryetarin e ri të Partisë Demokratike sepse nuk e lejon ligji. Ai theksoi, se nëse Berisha do të merrte drejtimin e partisë atëherë amerikanët ashtu sikurse kanë deklaruar edhe më herët do të ndërprisnin bashkëpunimin me Partinë Demokratike. I pyetur lidhur me deklaratat e ish-kryeministri Sali Berisha se do të ketë një bashkëpunim në politik me presidentin Ilir Meta në të ardhmen, ai tha se ata i lidh fati i tyre joligjor sepse janë që të dy të akuzuar, për korrupsion. Avokati Ngjela u shpreh, se i qëndron deklaratës së tij lidhur me 4 ministra të qeverisë janë të akuzuar për korrupsion.

-Amerikanët kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me persona “non grata”, nga ana tjetër ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se kërkon që të marr drejtimin e Partisë Demokratike. Ju si e komentoni këtë?

Qëndrimi amerikanë është i prerë. Sali Berisha nuk kandidon dot për kryetar të Partisë Demokratike, sepse atë nuk e lejon ligji që të kandidojë. Këtu flitet për zgjedhjet në Partinë Demokratike në një kohë që ish-kryeministri Sali Berisha është përjashtuar me Kongres nga Partia Demokratike. Dhe unë mendoj se kjo parti duhet që ta ripranojë me anë të një kongresi si anëtar të partisë së vet Sali Berishën dhe pastaj të shohim do të kandidojë Berisha apo nuk do të kandidojë. Por, unë mendoj se Berisha nuk do të kandidojë dhe po ashtu unë nuk mendoj se do të kalojë çështja deri në këtë rrjedhë që sapo ju thash.

-Në rast se ish-kryeministri Sali Berisha do të merrte drejtimin e Partisë Demokratike, mendoni se do ti ndërprisnin amerikanët marrëdhëniet me Partinë Demokratike?

Ata e kanë deklaruar edhe vet këtë gjë. Amerikanët kanë thënë, se në rast se Berisha merr drejtimin e Partisë Demokratike ne do t’i ndërpresim marrëdhëniet me Partinë Demokratike. Ata e kanë deklaruar këtë zyrtarisht nëpërmjet Sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken se nëse Berisha merr Partinë Demokratike e gjitha partia do të shpallet “non grata” nga amerikanët. Dhe duhet që të keni parasysh një gjë, që kanë deklaruar sot edhe dje që deklaroi ambasadorja që nuk e pranojnë korrupsionin e madh shtetëror sepse është kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj se Sali Berisha nuk ka shpresë për të ardhmen politike në këtë vend. Mendoj se ai është duke u lodhur kot sepse ne, shqiptarët nuk mund që të prishin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Sali Berishën, i cili nuk është shpallur si person “non grata” për ndonjë defekt ligjor, por është shpallur për “non grata” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion madhor bashkë edhe me familjen e tij. Pastaj në qoftë se Sali Berisha bënë sikur nuk kupton, ne nuk duhet që të bëjmë sikur nuk kuptojmë. Personi i cili bënë sikur nuk kupton kjo mendoj se është një lojë mesjetare. Pse amerikanët do të mallëngjejë ai me ato që thotë. Unë mendoj se Sali Berisha nuk ka më asnjë të ardhme në politikën shqiptare.

-Ka pasur debate të shumta lidhur me dhënien e statutit të PD ish-kryeministrit Sali Berisha nga gjyqtari Agron Zhukri. Mendoni se ishte në kundërshtim me ligjin?

Nuk e prisja sepse ai ka dy muaj që vjen vërdallë, ka pasur presione. Nuk ka rëndësi se çfarë lloj presionesh por ia dha. Lind problemi çfarë i ka dhënë. Ky është veprim juridik krejtësisht i pavlefshëm. Edhe nëse në rast se u njihet Kuvendi i 11 dhjetorit, s’ka lidhje me Partinë Demokratike ata mund të krijojnë parti tjetër. Partia Demokratike është person juridik, duhet të njihet në gjykatë. Një parti që nuk njihet në gjykatë nuk është ligjore. Pse duhet të njihet? Sepse mund të ketë një statut që thotë jam parti fashiste, kush do e konstatojë, populli? Jo, prandaj do shkosh në gjykatë je brenda kushtetutës apo jo. Këta nuk kanë bërë një veprim të tillë dhe njëherë që e bën iu kthyen. Veprim juridik krejtësisht i pavlefshëm. Vetëm tani që ka ardhur Alibeaj mund të kthehet në parti ligjore. Vetëm ligj s’ka pasur. Alibeaj nuk tërhiqet. Alibeaj këtë iu thotë hajde kur ta bëjmë Kuvendin, kandidoni edhe merreni. Më i interesuari është Rama. Interesi i tij është të jetë Saliu. Në fushatën elektorale të 6 marsit, tha nuk votoni për Bashën por për Saliun. Ai nuk ka marrëveshje me Saliun por është një politikan mesjetar sepse di që Saliu nuk ka vota, thotë ta vë në krye dhe të jem unë gjithmonë. Tre herë e ka mundur.

-Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se nëse nuk e do Amerika atë e duan shqiptarët, si e komentoni deklaratën e tij?

Kjo është një deklaratë abstrakte. Ku e ka provuar ai popullin. Populli në zgjedhjet e fundit politike të viti 2021 nuk mori vota për të dal deputet. Nuk mori vota për të dal si deputet dhe doli nga partia. Ça deklaron ai e do populli, cili popull e do. Nuk ka popull që mund të dojë Berishën më shumë se Shqipërinë, por ai në këtë, mënyrë abuzive ka ecur gjithë kohën e vet dhe kështu do të vazhdojë deri në fund. Berisha është mësuar me uzurpimin e Partisë Demokratike. Kot e ka. Kur e uzurpoi Partinë Demokratike në vitin 1991, kishte Ramiz Alinë. Tani nuk e ka më Ramizin, por nuk ka as dhe vrasësit sllavë të 2 prillit. Por, nëse e uzurpon, fat i madh për të djathtën shqiptare, sepse do shpëtojë një herë e mirë nga Saliu, se ky shkon në kanalet e zeza me gjithë partinë e uzurpuar. Kështu ka deklaruar Departamenti i Shtetit amerikan. Pse, shqiptarët e rrezikuar në Kosovë dhe në Shqipëri nga aksi Moskë-Beograd, do pranojnë Saliun kundër mbrojtësit të vet historik? Prandaj, uzurpimin e Partisë Demokratike Saliu e ka pamundësi, se është “non grata” në Amerikë. Nuk më pranon Amerika, por më do populli, thotë Saliu. Atëherë. Saliun nëse e do populli, nuk ka nevojë që të uzurpojë Partinë Demokratike. Le të shpall partinë e tij tënde me “Rithemeluesit abstraktë” që ka, dhe ti drejtohet popullit. Uzurpimi është përmbajtja primitive e Saliut në politikë. Por këtë uzurpim nuk po ja lë Uashingtoni Saliut. Le të formojë partinë e tij që të shohë sa e duan shqiptarët. Po i erdhën 1000 persona, gjë e madhe do të jetë. Pastaj Alibeaj nuk do ta pranojë në grupin parlamentar, se Saliu është “non grata” në Amerikë. Dhe këtë ai po e bën se, po ta lërë uzurpimin e Saliut, Partia Demokratike degradon në një parti antiamerikane. Por, a do të rezistojë dot si e tillë? Kjo parti antiamerikane e Saliut, sigurisht që do të ketë përkrahjen e Moskës dhe të Beogradit, por, pikërisht për këtë fakt, do të përfundojë në kanalet e zeza të ujërave të fëlliqura të Shqipërisë.

-Ambasadorja amerikane Yuri Kim dje ka zhvilluar një takim me kreun e komanduar në krye të Partisë Demokratike Enkelejd Alibeaj dhe deklaroi se Partia Demokratike duhet që të vazhdojë përpara dhe jo mbrapa. Mendoni se ishte ky edhe një mesazh për ish-kryeministrin Sali Berisha?

Po mendoj se ishte edhe një mesazh për të, sepse ajo tha nuk duhet që të shohim mbrapa më, pra ça kanë kaluar të lihen pas dhe tani Partia Demokratike duhet që të ecë vetëm përpara.

-Si i shikoni deklaratat e mbështetësve të ish-kryeministrit Sali Berisha të cilët kanë sulmuar ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim dhe kanë thënë se ajo nuk duhet që të marr pjesë në punët e brendshme të një partie?

Po ambasadorja nuk ka ndërhyrë në punët e partisë. Berishën e ka kanë shpallur “non grata” Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë psikologji komuniste për partinë. Shikoni se historia është shumë e thjeshtë, një individë i cili ka qenë ish-kryeministër i Shqipërisë të quajtur Sali Berisha Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur “non grata” dhe tani ç‘hyn këtu që të ndërhysh në punët e partisë. Kaq është kjo është substanca e kësaj çështje. Atëherë pyetja që lind është, se çfarë ndërhyrje është kjo në punët e partisë. Atë e kanë konsideruar që për faktin që ne e kemi vërtetuar që ti je person me probleme me shkelje të ligjit në funksion të korrupsionit të kemi shpallur “non grata”. Ku është ndërhyrja këtu në punët e partisë.

-Doja që të ndaleshim pak edhe tek dorëheqja e ish-kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Si e komentoni?

Pavarësisht që Lulzim Basha dha dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike sepse nuk doli mirë në zgjedhje, ne duhet që ta pranojmë se Basha bëri një akt të madh historik që përjashtoi nga Partia Demokratike Sali Berishën dhe po ashtu e përjashtoi edhe nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ky është një akt i madh politik, pastaj dhënia e dorëheqjes së tij në funksion të testit që provoi kjo është çështje e tij personale. Po dhënia e dorëheqjes nuk do të thotë që e kë në disfavor, në disfavor janë pushimet nga posti dhe shkarkimet, ndërsa dorëheqja është në favor, në një moment të caktuar hyn prapë në zgjedhje ose në një moment tjetër partiak për të parë veten. Normalisht kjo është politika në të gjithë botën. Dorëheqja e Bashës e eliminoi Berishën përfundimisht. Pse? Sepse për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike duhet kongres. Në këtë kongres do të hidhen kandidaturat. Por, që të hedhësh kandidaturën për kryetar në Partinë Demokratike, duhet domosdoshmërisht që të jesh anëtar i Partisë Demokratike. Sali Berisha nuk është më anëtar i Partisë Demokratike, sepse është përjashtuar nga Partia Demokratike në Kongresin e saj të fundit. Dhe këtu mbyllet gjithçka për Sali Berishën, kurse Partia Demokratike e bën bashkimin e saj në Kongresin që do të zgjedhë kryetarin e ri.

-A mendoni se zgjedhjet e reja për kryetarin e ri do ti japin PD një vrull të ri?

Mendoj se zgjedhjet e reja për kryetarin e Partisë Demokratike, do t’i jepnin Partisë Demokratike një vrull të ri cilësor në politikën aktuale. Mendoj se dorëheqja e Bashës është një akt normal. Ky akt do të sjell tashmë edhe mbledhjen e një kongresi të jashtëzakonshëm të PD për të zgjedhur kryetarin e ri. Kjo është politika: një kryetar që humb befas besimin, jep dorëheqjen, por është në politikë, e cila ia jep të gjitha të drejtat për të provuar të kundërtën para partisë dhe opinionit publik. Në politikën moderne dorëheqja është akt moral. Kjo është demokracia e brendshme e partisë në një vend demokratik. Ndërsa, në funksion të historisë politike të Shqipërisë, Basha ka vlerë të veçantë, sepse ka përjashtuar Sali Berishën nga Partia Demokratike si person “non grata” në Amerikë dhe si antiamerikan.

-A do të ketë një bashkëpunim në politik mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe presidentit Ilir Meta në të ardhmen, duke qenë se Berisha ka thënë se do të bashkëpunojë me Metën?

Ata të dy i lidh fati i tyre joligjor, janë që të dy të akuzuar, akuza i bashkon e të bashkohen. Që të dy ata si Meta si Berisha janë të akuzuar për korrupsion, ndërsa Saliu për korrupsion ka dal “non grata” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se duan që të kenë ose do të kenë një bashkëpunim në të ardhmen le të bashkohen.

-Zoti Ngjela ju keni deklaruar pak kohë më parë, se 4 ministra të qeverisë janë të akuzuar për korrupsion, a i qëndroni kësaj deklarate?

I qëndrojë patjetër. Njëri nga ata u godit ju e patë. Unë ju kam thënë se janë të akuzuar, por ata mund të fitojnë edhe gjyqet nuk dihet se si do të shkojë dhe se çfarë do të ndodh në vazhdim kjo ngelet për tu parë, por që janë drejt akuzës këtë e di sepse kuptohet nga shtypi nga kryeministri i vendit Edi Rama, i kemi parë të gjitha dhe po konceptojmë se goditja është majtas dhe në fakt ashtu duhet që të jetë morali i goditjes majtas sepse këta janë në pushtet. Pushteti gjyqësor në këto momente SPAK-u vepron drejt, godet majtas në mënyrë që të mos ketë edhe dyshime që të godas djathtas dhe pastaj të dalin dhe të thonë që drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Kjo është gjetje e njohur në historinë botërore të goditjeve penale politike dhe ata kanë vepruar shumë mirë sepse deri më tani kanë goditur majtas. Unë besoj se SPAK do të vazhdojë që të godas majtas që pastaj të kthehet që të godas djathtas.

-Si e shikoni ecurinë e luftës në Ukrainë?

Ukraina është duke rezistuar shumë mirë, por ne kemi një koincidencë në mbrojtjen që i bënë atdheu të vet Ukraina ose presidenti aktual i Ukrainës sepse mbrojtja e tyre është kastriotizëm ishte Gjergj Kastrioti ai i cili me mbrojtjen e një kështjelle i dha historisë së Shqipërisë suksesin e një lufte fitimtare për 25 vjet, ky është kastriotizmi. Edhe ai presidenti ukrainas është duke vepruar me kastriotizmin që ne e kemi krijimin tonë këtë lloj lufte dhe i përkrahim. Analiza jonë që kemi bëri që në ditët e para të luftës Rusi-Ukrainë, po rezulton e saktë. Shenjat po tregojnë se Putinin do ta likuidojnë. Ose do të likuidohet Putini, ose do të shkatërrohet Rusia me një dëm kolosal ekonomik. Në fakt ky nuk është rasti i parë në histori kur krerët si Putini kanë prekur stabilitetin e shtetit dhe tregun. Kurse, në një kohë lufte veprimet me psikikë të çrregulluar nga një president absolut në një shtet, i trembin bashkëpunëtorët e tij të ngushtë me frikën e tyre të sëmurë. Kjo frikë i detyron që këta të shkojnë deri në vrasjen e presidentit të tyre. Dhe dihet si fakt historik se, në një periudhë lufte, këtë e bëjnë gjeneralët e ushtrisë. Kjo është një e vërtetë historike që ka vijuar me vrasje presidentësh apo komandantësh të ushtrive nëpër luftëra pushtuese. Putini nuk e mori në konsideratë as historinë heroike të Ukrainës, as forcën morale dhe ushtarake të Perëndimit dhe as dobësinë e theksuar të Rusisë kundrejt forcës së Amerikës. Tani politika amerikane po tallet me të. Por, ai nuk mund të imagjinonte që një president i Ukrainës do ta mundte në luftë Rusinë. Tani, të gjithë këta faktorë bashkë kanë konverguar në një pikë: te kapitullimi i Vladimir Putinit. Por, kjo do të sjellë në botën demokratike një progres të ri. Edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe vetë shqiptarët, në të dy shtetet e tyre, do të kenë favoret e veta kombëtare. Putini erdhi në pushtet si një forcë antiperëndimore, dhe pasioni antiperëndim ia errësoi arsyen. Kërkonte të jepte një shembull force në Evropë, dhe po bie viktimë e arsyes së tij të mangët, e cila nuk e analizonte dot forcën që kanë sot Shtetet e Bashkuara në të gjithë Perëndimin. Po tani? Putini tani është drejt falimentimit. I janë vrarë katër gjeneralët e tij agresivë dhe besnikë. Ka pasur humbje të mëdha në njerëz dhe mjete lufte, dhe ka të dhëna që po shkon drejt një dekadence mendore.