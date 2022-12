Spanja njofton ndihmë prej 10 miliardë eurosh për të luftuar rritjen e çmimeve

Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez ka njoftuar 10 miliardë euro të tjera (8.8 miliardë £) në mbështetje për të adresuar rritjen e çmimeve pas pushtimit rus të Ukrainës. Qeveria do të mbronte klasën e mesme dhe punëtorët mes rritjes së kostos së jetesës, energjisë dhe ushqimit. Propozimet përfshijnë shkurtime të TVSH-së dhe një pagesë prej 200 € për miliona familje me më pak se 27,000 € në vit.

Është grupi i tretë i masave të ndihmës për Spanjën dhe sjell mbështetjen totale në 45 miliardë euro. Spanja ka arritur të ulë inflacionin në muajt e fundit në 6.8%, norma më e ulët vjetore në Bashkimin Evropian dhe shifra më e ulët që nga pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022. Por inflacioni i çmimeve të ushqimeve është shumë më i lartë.

E quajtur si një paketë “anti-krizë” për të zbutur rritjen e çmimeve dhe për të nxitur rritjen në vitin e ardhshëm, planet e fundit zgjasin edhe për gjashtë muaj të tjerë shkurtime të taksave për gazin dhe energjinë elektrike të sjellë nga qeveria e majtë. Pagesa e njëhershme për familjet do të përfitojë rreth 4.2 milionë familje – më parë ishte e kufizuar për familjet me të ardhura vjetore më pak se 14,000 euro.

Transporti publik gjithashtu do të vazhdojë të subvencionohet – me një zbritje në çmimet e biletave sezonale të zgjatur deri në gjysmën e parë të 2023 – por një zbritje prej 20 cent për litër karburant për konsumatorët do të kufizohet në disa sektorë pune. Sánchez u zotua gjithashtu të heqë taksën e shitjeve për gjashtë muaj për artikujt ushqimorë thelbësorë si buka, qumështi, djathi, vezët, frutat dhe perimet – dhe të ulë taksat për makaronat dhe vajin e gatimit, nga 10% në 5%. Ndalimi i ndërprerjes së gazit dhe energjisë elektrike për familjet do të zgjasë deri në fund të vitit 2023.