SPAK “fundos” Lefter Kokën, i sekuestrohen pasuritë dhe 2 inceneratorët

Ish-ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, pas arrestimit, SPAK i ka sekuestruar edhe pasuritë.

Të sekuestruara janë dhe të dyja shoqëritë e përfshira, “Albtek Energy” dhe “Integrated Technology Services”.

Koka akuzohet për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”.

“Po kështu, me vendimin nr.484 akti, datë 13.12.2021 të Gjykatës Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, është vendosur:

Caktimi i masës së sigurimit pasurore “sekuestro preventive”për personin juridik “Albtek Energy” sh.p.k., me seli qëndrore në Elbasan, së bashku me pasuritë e paluajshme dhe të luajtshme në pronësi të tij, si pasuri që është përdorur për kryerjen e veprave penale.

Caktimi i masës së sigurimit pasurore “sekuestro preventive”për personin juridik “Integrated Technology Services” sh.p.k., me seli qëndrore në Tiranë, së bashku me pasuritë e paluajshme dhe të luajtshme në pronësi të tij, si pasuri që është përdorur për kryerjen e veprave penale.

Caktimi i masës së sigurimit pasurore "sekuestro preventive" për pasurinë në zotërim të shtetasit L.K., të "88, 19 %" të aksioneve në pronësi të tij në shoqërinë tregtare "Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu" sh.a., me Nipt J61811527M, me seli në Rrashbull, Durrës, që iu korespondon vlera prej 972 lekë, si pasuri ekuivalente me një pjesë të produkteve të veprës penale",. thotë SPAK.