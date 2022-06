SpaceX lëshon satelitin Starlink në Maqedoninë e Veriut

SpaceX ka njoftuar se ka lëshuar internetin satelitor Starlink në Maqedoninë e Veriut.

“Starlink tani është drejtpërdrejt në Maqedoninë e Veriut! I ngazëllyer për akses të mëtejshëm në internetin me brez të gjerë me shpejtësi të lartë dhe me vonesë të ulët në Ballkan”, tha SpaceX në Twitter.

Starlink is now live in North Macedonia! Excited to further access to high-speed, low-latency broadband internet in the Balkans → https://t.co/5suNxFMwGH

— SpaceX (@SpaceX) June 16, 2022