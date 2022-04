Sot ndodh fenomeni i rrallë astrologjik, ndryshimet e mëdha që prekin të gjitha shenjat

Sot, më 12 prill, fillon lidhja e Jupiterit dhe Neptunit, një fenomen i rrallë astrologjik që ndodh çdo 13 vjet, ndërsa këta dy planetë te Peshqit do të takohen pas më shumë se 150 vitesh. Ky është një fenomen shumë i rrallë në kuptimin astrologjik dhe për herë të fundit ka ndodhur më 17 mars 1856.

Kjo do të thotë se energjitë e këtyre planetëve do të bashkohen dhe do të bëjnë një ndryshim total në mënyrën e krijimit të realitetit dhe qëndrimit ndaj besimit, filozofisë së jetës, lidhjes me veten. Neptuni është simbol i spiritualitetit dhe si planet i jashtëm flet për ndikimet që ndjejmë nga jashtë.

Jupiteri është një planet që tregon për ndjenjën e “shpërblimit” që marrim nëpërmjet besimit dhe spiritualitetit. Lirisht mund të themi se ky është aspekti planetar më i rëndësishëm për vitin 2022, që do të thotë se ndikimin e këtij aspekti e ndjejmë gjatë gjithë vitit.

Dashi

Kur bëhet fjalë për Dashin, ata aktivizojnë fushën e spiritualitetit dhe duhet të besojnë në vetvete dhe të punojnë për veten e tyre. Është e rëndësishme të mos hiqni dorë nga planet, veçanërisht kur bëhet fjalë për planet në lidhje me dashurinë dhe emocionet.

Demi

Sa për demat, energjia e tyre është shumë pozitive në këtë periudhë dhe lidhja e Jupiterit dhe Neptunit nxit planet e tyre të biznesit. Është shumë e rëndësishme të besoni në veten tuaj dhe në të gjitha të mirat që do të vijnë në muajt e ardhshëm.

Binjakët

Kur bëhet fjalë për Binjakët, kjo lidhje sjell një periudhë të vënies në dyshim të përkushtimit të tyre ndaj gjithçkaje që ka të bëjë me vetëbesimin. Gjatë kësaj periudhe, është shumë e rëndësishme t’i drejtoheni vetes dhe të përmbushni dëshirat dhe nevojat tuaja.

Gaforret

Kjo lidhje është një shtytës shumë i mirë për të zgjidhur veten dhe nevojat dhe marrëdhëniet tuaja emocionale. Kjo është veçanërisht e vërtetë për të gjithë ata Gaforre që filluan një marrëdhënie të re emocionale në fillim të vitit 2022.

Luani

Sa për Luanët e zjarrtë, kjo ndërlidhje shihet përmes ndikimit të anës së biznesit dhe mundësisë për një punë të re. Është e rëndësishme të dini vlerën tuaj dhe të mos pranoni kompromise në lidhje me paratë dhe fitimet shtesë.

Virgjëresha

Në këtë periudhë do të kthehen nga vetja dhe do ta pranojnë veten në mënyrën e duhur. Kjo është një kohë ideale për të kuptuar vlerën e vet, sepse përmes Jupiterit dhe Neptunit pasqyrohet me saktësi vlera e vërtetë në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë.

Peshorja

Peshorja ndikohet shumë mirë nga kjo lidhje dhe ndihet në të gjitha fushat e jetës. Ndikimi pozitiv është veçanërisht pozitiv në emocionet e tyre dhe në marrëdhëniet e tyre me partnerin dhe familjen.

Akrepi

Për të gjithë Akrepët, kjo është një periudhë shumë e qëndrueshme sepse disa nga vizionet dhe planet e tyre më në fund përkojnë me atë që po ndodh realisht. Kjo është një periudhë e mrekullueshme për të nisur diçka të re sa i përket dashurisë dhe emocioneve.

Shigjetari

Shigjetari do t’i bëjë vetes disa pyetje më të thella dhe më specifike në lidhje me emocionet dhe marrëdhëniet e dashurisë. Kjo më së shumti i referohet gjithçkaje që nuk është zgjidhur deri në fund në partneritet. Është e rëndësishme të mos hiqni dorë nga planet tuaja.

Bricjapi

Bricjapët ndikohen fuqishëm nga kjo lidhje dhe Neptuni tek Peshqit krijon një ndjenjë përkatësie dhe lidhjeje me veten dhe intuitën e tij. Ajo që është shumë e vështirë për ta është të heqin dorë nga e kaluara dhe të pranojnë momentin e tanishëm.

Ujori

Kur bëhet fjalë për Ujorin, forca e tyre është shumë e diskutueshme dhe nuk arrijnë dot gjithçka që kanë planifikuar kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me partnerin dhe miqtë e tyre. Shumë gjëra nuk po shkojnë sipas planit sepse Urani është një planet që po shkatërron gjithçka.

Peshqit

Dhe kjo lidhje është më e rëndësishmja për vetë shenjën e Peshqve sepse ky bashkim është në atë shenjë. Kjo është një periudhë shumë e rëndësishme këtë vit dhe ajo që do të ndodhë me ta në muajin e ardhshëm do të jetë një kthesë e madhe emocionale për sa i përket dashurisë dhe marrëdhënies me veten. /abcnews.al