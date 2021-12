Sot ndërroi jetë, postimi i fundit i ish-senatorit amerikan Bob Dole në Twitter: Zoti i bekoftë SHBA-të dhe Kosovën (FOTO LAJM)

Sot u nda nga jeta një mik i madh i shqiptarëve, ish-senatori amerikan, Bob Dole, në moshën 98-vjeçare.

Postimi i tij i fundit në rrjetin social Twitter ka qenë një urim edhe për Kosovën.

Më 1 dhjetor, Dole njoftonte për një takim virtual që do të realizohej kushtuar Kosovës.

“Zoti e bekoftë Amerikën dhe Zoti e bekoftë Kosovën”, shkruante ai./albeu.com/

Tune in tomorrow for what I know will be an engaging and exciting virtual program @DoleInstitute. God Bless America & God Bless Kosova 🇺🇸🇽🇰 https://t.co/VYueWir9xi

— Senator Bob Dole (@SenatorDole) December 1, 2021