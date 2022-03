Sot java e katërt e luftës Rusi – Ukrainë, zhvillimet më të rëndësishme të ditës

Presidenti i SHBA Joe Biden u nis sot për në Evropë në një nga udhëtimet presidenciale më të rëndësishme në kujtimet e fundit.

Vizitat e tij në Bruksel dhe Poloni mund të nënvizojnë ende kufijtë e aleancës për t’i dhënë fund gjakderdhjes në Ukrainë, me liderët perëndimorë që përpiqen të gjejnë mënyra për të ndalur luftën e presidentit rus Vladimir Putin. Deri më tani, ndëshkimi i sanksioneve perëndimore nuk e ka ndalur Putinin dhe është e paqartë nëse hapat e rinj që priten këtë javë, duke përfshirë sanksionet ndaj qindra anëtarëve të trupit më të ulët legjislativ të Rusisë dhe ndryshimet në qëndrimin e forcave të NATO-s përgjatë skajit të saj lindor, do të jenë të ndryshëm.

Këtu janë më shumë nga titujt e sotëm në konfliktin Rusi-Ukrainë:

Biden do të zbulojë sanksione të reja kundër figurave politike dhe oligarkëve rusë gjatë samiteve të së enjtes: Presidenti Biden do të zbulojë sanksione të reja ndaj figurave politike dhe oligarkëve rusë kur të marrë pjesë në një seri samitesh në Bruksel të enjten. Duke folur në bordin e Air Force One ndërsa Biden po shkonte për në Evropë, këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan tha se Biden do të diskutonte gjithashtu qëndrimin e forcave të NATO-s në skajin e saj lindor dhe planet e emergjencës për një përdorim të mundshëm rus të armëve kimike ose bërthamore në bisedimet e tij. Biden do të fillojë në NATO duke takuar Sekretarin e Përgjithshëm Jens Stoltenberg “për të kontrolluar sinjalet” dhe për të shkuar në të njëjtën faqe për samitin që pason. Biden do të marrë pjesë në samitin e jashtëzakonshëm të NATO-s për rreth 3 orë, tha Sullivan.

Gati 1000 ndërtesa banimi janë shkatërruar në Kharkiv, thotë kryebashkiaku: Rreth 1000 ndërtesa banimi janë shkatërruar në Kharkiv, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, tha të mërkurën kryebashkiaku Ihor Terehov. Qyteti, i cili konsiderohet si një objektiv kyç për forcat pushtuese të presidentit rus Vladimir Putin dhe ka përjetuar sulme të rënda për javë të tëra, ndodhet vetëm 30 kilometra nga kufiri rus. Terehov zbuloi shkallën e dëmit të bërë, duke raportuar gjithsej 1,143 ndërtesa të shkatërruara nga zjarri rus, nga të cilat 998 ishin ndërtesa banimi.

Qeveria amerikane deklaron zyrtarisht ushtrinë ruse ka kryer krime lufte në Ukrainë: Qeveria e SHBA ka deklaruar zyrtarisht se anëtarët e forcave të armatosura ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë, tha Sekretari i Shtetit Antony Blinken në një deklaratë të mërkurën. Deklarata zyrtare e SHBA-së se Moska ka kryer shkelje të ligjeve të konfliktit vjen pasi Blinken, Biden dhe Zëvendës Sekretarja e Shtetit Ëendy Sherman thanë të gjithë se ishte mendimi i tyre personal se krimet e luftës kanë ndodhur. “Sot, mund të njoftoj se, bazuar në informacionet e disponueshme aktualisht, qeveria e SHBA vlerëson se anëtarët e forcave ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë”, tha Blinken.

Biden u kërkon guvernatorëve të forcojnë mbrojtjen përballë kërcënimit të mundshëm hakerimi rus: Biden u ka kërkuar guvernatorëve të të gjitha 50 shteteve të SHBA dhe kryetarit të distriktit të Kolumbisë që të forcojnë sigurinë kibernetike të sistemeve kompjuterike shtetërore dhe infrastrukturës kritike përballë potencialit rus kërcënime hakerimi. “Ka gjëra që vetëm ju si guvernator mund t’i bëni për të siguruar sistemet kompjuterike të shtetit tuaj, infrastrukturën tuaj kritike, qytetarët tuaj dhe përmes këtyre përpjekjeve, kombin tonë,” shkroi Biden në një letër të 18 marsit drejtuar guvernatorëve dhe kryebashkiakut të shqyrtuar nga CNN. Biden përsëriti në letër se “ne duhet të përgatitemi për çdo emergjencë, duke përfshirë sulmet kibernetike ndaj atdheut tonë” nga Rusia.

700 njerëz ikin nga qytetet në Ukrainën lindore, pavarësisht bombardimeve “masive” ruse, thotë guvernatori: Rreth 700 njerëz kanë arritur të ikin nga qytetet në lindjen e largët të Ukrainës të mërkurën, sipas guvernatorit rajonal të Luhansk, pavarësisht granatimeve të vazhdueshme ruse gjatë gjithë ditës. Autoritetet kishin postuar adresat e pikave të grumbullimit në Facebook, ku njerëzit mund të merrnin autobusë dhe furgonë të vegjël për t’i çuar në stacionet hekurudhore dhe më pas në perëndim të Ukrainës. Përveç evakuimeve, guvernatori Serhii Haidai tha se rreth 600 tonë ndihma kishin arritur në rajon, edhe pse ai sugjeroi se respektimi i armëpushimit nga Rusia rreth korridorit të evakuimit kishte qenë “nominal”.

Ish-sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright, e cila mbrojti zgjerimin e NATO-s, ka vdekur: Madeleine Albright, e cila mbrojti zgjerimin e NATO-s dhe ishte gruaja e parë sekretare e shtetit të SHBA-së, ka vdekur. 84-vjeçarja kërkoi që aleanca të ndërhynte në Ballkan për të ndaluar gjenocidin dhe spastrimin etnik, u përpoq të reduktonte përhapjen e armëve bërthamore dhe mbrojti të drejtat e njeriut dhe demokracinë në të gjithë globin. Lajmi për vdekjen e saj vjen ndërsa liderët e NATO-s, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden, përgatiten të takohen të enjten në Bruksel për një samit mbi pushtimin e Rusisë në Ukrainë.

Deri në 15,000 rusë janë vrarë në pushtimin e vazhdueshëm të Ukrainës, vlerësojnë zyrtarë të lartë ushtarakë të NATO-s: Deri në 15,000 ushtarë rusë janë vrarë në një muaj në pushtimin e vazhdueshëm rus të Ukrainës, thanë dy zyrtarë të lartë ushtarakë të NATO-s. Zyrtarët e bënë vlerësimin gjatë një konference me gazetarët të mërkurën. Zyrtarët specifikuan se diapazoni mund të jetë deri në 7,000 ose deri në 15,000 në total ushtarë rusë të vrarë në konflikt deri më tani. Vlerësimi i tyre bazohet në atë që u thotë Ukraina, atë që ata dinë nga Rusia “me qëllim ose gabim” dhe nga informacionet “burim të hapur”, tha një nga zyrtarët.

OBSH raporton 64 sulme në objektet e kujdesit shëndetësor në Ukrainë: Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar 64 sulme në objektet shëndetësore në Ukrainë deri më tani, tha të mërkurën Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “OBSH tani ka verifikuar 64 sulme ndaj kujdesit shëndetësor që nga fillimi i luftës dhe ne jemi në proces të verifikimit të sulmeve të mëtejshme,” tha Tedros në një konferencë për media. “Sulmet ndaj shëndetit duhet të ndalen. Sistemet shëndetësore, objektet dhe punonjësit shëndetësorë nuk janë dhe nuk duhet të jenë kurrë një objektiv, “tha ai./albeu.com