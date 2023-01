Sot dita vendimtare, a do të lejojë Gjermania dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë?

Polonia është e gatshme të ndërmarrë veprime “jo standarde” nëse Gjermania kundërshton dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë, tha zëvendësministri i Jashtëm Pawel Jablonski për radion private RMF FM.

I pyetur nëse dërgimi i tankeve në Ukrainë do të ishte i mundur edhe me kundërshtimin e Gjermanisë, Jablonski tha: “Unë mendoj se nëse ka rezistencë të fortë, ne do të jemi të gatshëm të ndërmarrim edhe veprime të tilla jo standarde … por le të mos i paraprijmë faktet.”

Berlini, i cili ka të drejtën e vetos mbi çdo vendim për eksportimin e tankeve, përballet me presion në rritje për të furnizuar tanket e prodhimit gjerman ose të paktën t’u hapë rrugën të tjerëve – si Polonia – për t’i çliruar ato nga stoku i tyre.

Udhëheqësit e mbrojtjes të NATO-s dhe vendeve të tjera po mblidhen në bazën ajrore Ramstein në Gjermani për të siguruar ndihmën e ardhshme ushtarake për Ukrainën, mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme se kush do të sigurojë tanket moderne të betejës që Kievi thotë se nevojiten dëshpërimisht për të rimarrë territorin nga Rusia.

