Sot dita shtatë e luftës, gjithçka duhet të dini për pushtimin rus të Ukrainës

Është bërë gati një javë që kur Rusia filloi pushtimin e Ukrainës. Trupat e Presidentit rus Vladimir Putin kanë pushtuar disa nga rajonet kufitare të Ukrainës dhe po shtojnë sulmet ndaj Kievit.

Ndërsa ora shënon 08:30 në Ukrainë, albeu.com më poshtë ju sjell zhvillimet e fundit nga lufta.

Fjalimi i Biden: Presidenti i SHBA Joe Biden dënoi pushtimin e Rusisë të martën mbrëma, duke thënë se SHBA do të mbyllë hapësirën e saj ajrore për avionët rusë dhe do të nisë një hetim ndaj oligarkëve rusë. Por ai përsëriti se SHBA nuk do të vendosë trupa në Ukrainë.

Goditet Kievi: Kryeqyteti ukrainas u sulmua me raketa të martën, duke dëmtuar një memorial të Holokaustit dhe një klinikë materniteti, disa orë pasi ushtria ruse paralajmëroi për “sulme me precizion të lartë” dhe u tha civilëve aty pranë që të iknin. Raketat gjithashtu hoqën pajisjen e transmetimit, duke rritur frikën se Rusia po përpiqet të rrëzojë infrastrukturën e komunikimit të qytetit.

Qytetet e mbingarkuar: Forcat ruse sulmuan gjithashtu qytete të tjera kyçe, duke përshkallëzuar bombardimet e qytetit të dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv, në verilindje dhe duke depërtuar një qytet port shumë të kontestuar në jug. Ushtria ruse duket se ka marrë Kherson qendror, një qytet strategjik i rëndësishëm në veri të gadishullit të Krimesë. Krimea është mbajtur nga Rusia që nga aneksimi në 2014.

Numri i të vdekurve: OKB-ja tha se të paktën 136 njerëz, përfshirë 13 fëmijë, janë vrarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit, megjithëse numri i vërtetë ka të ngjarë shumë më i lartë. Ministria e Brendshme e Ukrainës raportoi shifra më të larta të dielën, duke thënë se 352 civilë kishin vdekur dhe 1,684 ishin plagosur që nga pushtimi rus.

Zelensky për CNN: Në një intervistë ekskluzive me CNN dhe Reuters nga një bunker, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i kërkoi Presidentit Biden të jepte një mesazh të fortë dhe “të dobishëm” në lidhje me pushtimin rus gjatë fjalimit të tij për “State of the Union”. I pyetur nëse mendon se Ukraina po humbiste kohën duke biseduar me Rusinë, ai tha: “Do të shohim”. Më vete, Zelensky u bëri një lutje të udhëheqësve evropianë të martën për t’i dhënë Ukrainës anëtarësimin e menjëhershëm në BE.

Bisedimet Rusi-Ukrainë: Zyrtarët nga të dy vendet u takuan të hënën për herë të parë që nga fillimi i pushtimit. Media shtetërore ruse raportoi se një raund i dytë bisedimesh do të ndodhë të mërkurën, por zyrtarët ukrainas ende nuk e kanë konfirmuar këtë./albeu.com