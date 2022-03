Sot aktorja e mirënjohur Luiza Xhuvani feston ditëlindjen (FOTO LAJM)

26 marsi shënon ditëlindjen e aktores së njohur shqiptare, Luiza Xhuvani, e cila ka mbajtur dhe postin e deputetes së PS. Sot Xhuvani feston 58 vjetorin e lindjes.

Paçka disa goditjeve të rënda në jetën private, arrestimi i të birit që solli edhe dorëheqejen e saj dhe e fundit qe ndarja nga jeta e bashkëshortit të saj, regjisorit të njohur Gjergj Xhuvani, ajo nuk e ka ndërprerë raportin e saj me skenën, që është në fakt më shumë se profesion për të, identiteti bazë i saj jetësor.

Pasi diplomohet për aktore në vitin 1986 në Akademinë e Arteve fillon punën me Estradën e Sarandës. Në Teatrin Kombëtar filloi punën pas një përvoje dy vjeçare në Estradën e Sarandës. Keshtu tamam në vitin 1988 largohet nga Saranda për në Tiranë për të filluar ne Teatrin Popullor (sot Teatri Kombëtar).

Qe kur ishte akoma studente, ajo fillon karrierën si aktore filmi , fillimisht ka nje rol episodik te nje studenteje ne filmin Apasionata 1983, por zyrtarisht hyn ne kinematografi ne vitin 1986 ne dy filma “Fjale pa fund” ne rolin e Magdalenes “Dhe vjen një ditë” (Infermierja).

Por filmi që do ta bëjë atë të njohur e të dashur për publikun shqiptar do të jetë filmi “Flutura ne kabinën time” të Vladimir Priftit në rolin e Fluturës. Rol për të cilin ajo do të vlerësohet me “Kupën për Aktoren me te Mirë” ne Festivalin e Filmit, te vitit 1985.

Çmime e Tituj

2006 – Çmimi “Aktorja më e Mirë”

për rolin e mësuese Margaritës në dramën “Mënyra e zonjushës Margaritë” e Roberto Athayedit në Festivalit Mbarëkombëtar të Aktrimit “Apollon 2006” të zhvilluar në Fier në vitin 2006.

2004 – Çmimi “Aktorja më e Mirë”

për rolin e Xhenit në dramën “Kapitulli i Dytë” i Sajmorit

në Festivalit Mbarëkombëtar të Aktrimit “Apollon 2004” zhvilluar në Fier në vitin 2004.

2003 – Çmimi “Aktorja më e Mirë”

rolin e Dianës në filmin “Slogans” (Parrullat)

në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të zhvilluar në Tokio, Japoni në vitin 2003.

13 Maj 1995 – Kupa e Festivalit

për interpretimin e rolit të Marianës tek filmi “Dashuria e fundit”

në Festivalin e X-të të Filmit Shqiptar të zhvilluar në Tiranë nga data 10 deri në 13 Maj të vitit 1995.

22 Prill 1989 – Kupa e Festivalit

për interpretimin e rolit të Fluturës tek filmi “Flutura ne kabinën time” në Festivalin e VIII-të të Filmit Shqiptar të zhvilluar në Tiranë nga data 18 deri më 22 Prill të vitit 1989.