“Sot 1 Prilli, por nuk është shaka”, Yuri Kim prezanton shqiptaren e parë që merr vizën amerikane 10-vjeçare

1 prilli është dita e parë ku shqiptarët mund të aplikojnë për viza amerikane, që është zgjatur afati për 10 vjet.

Ambasada amerikane ka shpërndarë sot një foto të Yuri Kim me aplikanten e parë së cilës iu dha viza e parë amerikane e vlefshme për 10 vjet.

Ambasada shton se sot mund të jetë 1 prilli por kjo nuk është shaka.

Njoftimi i ambasadës amerikane:

Sot mund të jetë 1 prill, por kjo nuk është shaka! 1 Prilli shënon ditën e parë të zgjatjes 10 vjeçare të vizave për shqiptarët të cilët marrin viza turistike dhe biznesi për në Shtetet e Bashkuara.

Mëngjesin e sotëm, Ambasadorja Yuri Kim përshëndeti aplikanten shqiptare të cilës iu dha viza e parë amerikane e vlefshme për 10 vjet. Ambasadorja Kim e uroi atë dhe bisedoi mbi planet e udhëtimit të saj për në Shtetet e Bashkuara këtë verë.

Siç njoftuam këtë javë, vlefshmëria e vizave për aplikantët shqiptarë të kualifikuar për viza të reja turistike dhe biznesi do të zgjatet nga 3 vjet në 10 vjet, gjë që do të thotë se vizat turistike dhe të biznesit të dhëna pas ditës së sotme, do të jenë të vlefshme për udhëtime deri në vitin 2032.

Ky është një lajm i jashtëzakonshëm ndërsa festojmë 100-vjetorin e marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë.