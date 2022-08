Sondazhi i publikuar në Rusi: Shumica e rusëve duan paqe me Ukrainën

Një sondazh i publikuar nga mediat ruse pretendoi se 65% e rusëve do të mbështesnin një traktat paqeje me Ukrainën nëse Vladimir Putin do ta propozonte atë.

Por sondazhi i Agjencisë Sociologjike Ruse në terren, zbuloi gjithashtu se 60% e njerëzve do ta miratonin vendimin e Putinit për të nisur një sulm të ri ndaj Kievit.

Në përgjithësi, më shumë se gjysma ishin në favor të vazhdimit të konfliktit.

Sondazhi zbuloi se 59% e rusëve besonin se i ashtuquajturi “operacion ushtarak” kishte vazhduar për një kohë të gjatë – ndërsa 28% e njerëzve nuk pajtoheshin.

Rreth 30% menduan se lufta do të zgjaste edhe një vit.

Lufta hyri në ditën e saj të 167-të të martën, me sulme që vazhdojnë në rajonin lindor të Donbasit.

Ndërkohë, Ukraina po u bën thirrje udhëheqësve perëndimorë që të detyrojnë rusët të “jetojnë në botën e tyre derisa të ndryshojnë filozofinë e tyre”.