“Skuqet” Shqipëria, harta me tërmetet më të rrezikshme gjatë dekadave të fundit në Ballkan (FOTO LAJM)

Qendra Sizmologjike Euromesdhetare, këtë të shtunë pas tërmetit të rënë një natë më parë në Bosnjë Hercegovinë i cili u ndie në pjesën më të madhe të Ballkanit, ka publikuar një hartë të tërmeteve të regjistruara në pjesë të Evropës Juglindore gjatë 62 viteve të fundit.

Në hartën e publikuar nga EMSC pikat me ngjyrë më të ndezur përfaqësojnë edhe tërmetet më të fuqishme që kanë goditur vendet e Ballkanit nga 1960 e deri më sot.

Nga të dhënat vihet re se dy tërmetet më të fuqishme gjatë këtyre viteve janë shënuar në vendin tonë, ai i Shkodrës më 15 Prill, 1976 ku humbën jetën 40 persona dhe ai i 26 nëntorit të 2019 me epiqendër në Shqipërinë veriperëndimore 6. 4 ballë i shkallës Rihter ku humbën jetën 51 persona.

EMSC e publikoi hartën dhe të dhënat pas një sërë tërmetesh në Bosnjë Hercegovinë natën e së premtes, ku më i forti ka qenë me magnitudë 6.1 të shkallës Rihter dhe është ndjerë në vendet fqinje./abcnews.al

