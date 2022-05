Skuadra e vdekjes së Putinit, si e detyruan nënën të ishte dëshmitare në vrasjen e të birit (FOTO LAJM)

Një skuadër luftarake e presidentit rus Vladimir Putin është akuzuar për 14 krime lufte, duke përfshirë edhe detyrimin e një nëne që të shikonte momentin kur u qëllua djali i saj.

Ka qenë Prokurori i Përgjithshëm i Ukrainës ai që ka bërë të ditura akuzat e shumta.

Banda është cilësuar si “Përbindëshat e Motyzhyn” dhe është identifikuar zyrtarisht nga Shërbimi i Sigurimit të Ukrainës. Grupi përbëhet nga tetë ushtarë rusë, duke përfshirë tre mercenarë nga Ëagner Group – një kompani private ushtarake ruse me lidhje të dyshuara me Kremlinin.

Anëtarët akuzohen për torturimin dhe vrasjen e civilëve ndërsa pushtuan qytetin e Motyzhyn afërsisht 30 milje në perëndim të Kievit.

Ushtarët u përpoqën të fitonin mbështetjen e zyrtarëve lokalë, por kur ata refuzuan të bashkëpunonin, dyshohet se i vranë.

Kryebashkiaku i Motyzhyn, Oleg Sukhenko, bashkëshorti i saj Igor dhe djali i saj Aleksandër thuhet se u rrëmbyen më 23 mars. Trupat e tyre u gjetën në një varr të cekët prapa një shtëpie të cilën rusët e kishin përdorur si kazermë.

Në një postim në Facebook, prokurorja e përgjithshme e Ukrainës Iryna Venediktova përshkroi atë që u ndodhi atyre.

“Pak në sy të nënës, fillimisht e qëlluan djalin e saj në këmbë dhe më pas e vranë me një plumb në kokë. E gjithë familja vdiq nga plagët e shumta me armë zjarri”, tha ajo, teksa vijoi me përshtrimin e incidenteve të tjera të vrasjeve dhe torturave.

“Mendoni për shkaqet e një vrasjeje tjetër, një nga viktimat e tyre u qëllua pasi kishte veshur të zeza. Babai i saj u mor peng dhe u mbajt në një hambar me pranga dhe sy të lidhur, praktikisht pa ushqim apo ujë. Dy vullnetarë që po përpiqeshin të transportonin ndihma humanitare për vendasit në Motizhyn të pushtuar, pas marrjes në pyetje dhe torturës, ata u dërguan në brezin pyjor ku u qëlluan. Për fat, njëri prej tyre mbijetoi”, është shprehur Prokurorja e Përgjithshme e Ukrainës.

Ajo përshkroi gjithashtu se si ushtarët rusë kishin vënë zjarrin në shumë ndërtesa në qytet.

Ushtarët rusë më pas dyshohet se vranë dy anëtarë të Shoqërisë Civile Patriot dhe e lidhën një burrë në një biçikletë me katër dhe e detyruan të vraponte pas automjetit për gati një orë.