“Skandaloze …”, Xhaçka i përgjigjet Greqisë pas vendimit të gjykatës për Belerin: Përmbahuni, respektoni institucionet tona

Ministrja e Punëve të Jashtme e Shqipërisë, Olta Xhaçka, i është përgjigjur deklaratave të ashpra të bëra nga Ministria e Jashtme e Greqisë, pas vendimit të gjykatës për të lënë në burg Fredi belerin.

Në reagimin e saj Xhaçka i bën thirrje shtetit grek që të ruajë qetësinë dhe të respektojë vendimet e institucioneve shqiptare.

REAGIMI:

Është thuajse e pamundur të kuptohet se si miqtë tanë kanë të drejtë të kundërshtojnë një vendim gjykate në vendin tonë, kur provat e forta që ata kërkonin nuk mund të ishin më të vështira – Fredi Beleri është kapur duke u përfshirë në aktivitet kriminal kundër të lirë dhe zgjedhje të ndershme.

Nuk e kuptojmë se si shtetasi grek e përjashton atë nga ligji si shtetas i Shqipërisë. Ne u bëjmë thirrje miqve tanë grekë të përmbahen nga deklaratat që nuk respektojnë institucionet e pavarura të vendit tonë.

Ministria e Jashtme greke komentoi me tone të ashpra vendimin e gjykatës së Vlorës në Shqipëri, që Fredi Beleri të mbetet në burg. Siç thuhet në një njoftim lidhur me këtë, “vendimi i sotëm i gjykatës, nëse provat nuk janë të pakundërshtueshme, është skandaloz”.

Ministria nënvizon se një vendim i tillë do të ndikojë edhe në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian.

Njoftimi i plotë:

Vendimi i sotëm i gjykatës, nëse provat nuk janë të pakundërshtueshme, është skandaloz. Arrestimi i një kandidati për Kryetar Bashkie dy ditë para zgjedhjeve nuk përbën shtet ligjor. Vendimi për ndalimin e kandidatit për Kryetar Bashkie sjell një ndryshim të plotë të rregullave të barazisë në zgjedhjet bashkiake në Hemara, qendra më e rëndësishme e pakicës kombëtare greke në Shqipëri .

Një vendim i tillë do të ndikojë edhe në marrëdhëniet e Bashkimit Europian me Shqipërinë, pasi kusht i kësaj rruge europiane është respektimi i rregullave europiane dhe parimeve të shtetit të së drejtës nga vendet kandidate. Vendime si ky i sotmi që shkelin parimet e mësipërme do të thotë se në praktikë Shqipëria nuk po ndjek rrugën europiane.

Kandidati i ‘Bashkë Fitojmë’ për Bashkinë e Himarës është lënë ditën e sotme në ‘arrest me burg’ nga gjykata e Vlorës. Pas disa orësh seancë, prokurori i çështjes ka paraqitur ato që i cilëson prova që vërtetojnë sipas tij akuzën e blerjes së votave, togat e zeza vendosën që të linin në burg Belerin. Dosja e tij do t’i kalojë për gjykim Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, SPAK-ut.

Beleri u arrestua pak pas mesnate të premten, para lokalit të tij bashkë me një person tjetër nën akuzën për blerje votash për zgjedhjet që pritet të mbahen nesër. Forca të shumta policie morën pjesë në prangosjen e tij, që u bë me urdhër të SPAK. Vetë Beleri dhe të tjerët, kanë mohuar që të jenë përfshirë në shkelje të tilla, si blerja e votave. Sipas policisë, hetimet nisën 4 ditë më parë pas informacioneve se disa persona iu ofronin qytetarëve të ndryshëm, shuma të caktuara parash kundrejt dhënies së votës për një nga kandidatët konkurrues.