Skandali tek Onkologjiku/ Zbardhet vendimi i GJKKO për masat e sigurisë ndaj mjekëve

Ditën e djeshme, GJKKO la në fuqi masat e sigurisë për 7 të pandehurit e repartit të Onkologjikut, të cilët akuzohen se transferonin pacientët drejt klinikave private.

Ditën e sotme, kjo Gjykatë ka zbardhur edhe vendimin e plotë, bashkëngjitur me akuzat që rëndojnë ndaj tyre.

Në seancën e parë që u zhvillua në GJKKO në ngarkim të të akuzuarve të Onkologjikut që kur dosja i kaloi SPAK, Gjykata e Posaçme ka lënë në fuqi masën arrest në shtëpi ndaj mjekut Edmond Gashi dhe farmacistit Florian Marku.

Ndërkohë, pala tjetër, mjekja Alketa Pere, ish-zv.drejtoresha e QSUT, Brikena Qirjazi, koordinatori i Onkologjikut, Emiljano Lela, ish-specialistja Drilona Kishta dhe administrator i klinikës Megis, Halil Gashi u është lënë në fuqi masa detyrim paraqitje.

Duket se vendimi i marrë ditën e djeshme, nuk ka qenë aspak i pranueshëm nga mjekja Alketa Ymeri (Pere), e cila pas daljes nga GJKKO, refuzoi të prononcohej për mediat dhe shtyu me duar mikrofonat e gazetarëve që i drejtuan pyetje.

Ndërkohë, avokatët e të pandehurve kanë kërkuar që çështja ndaj tyre të mos hetohet nga Prokuroria e Posaçme, por t’i kalojë Prokurorisë së Tiranës.

Mësohet se nëse kjo kërkesë e tyre rrëzohet, ata kërkojnë masa më të buta sigurie.

Nga hetimi i kryer nga prokuroria, ka rezultuar se pacientëve të diagnostikuar me tumor nuk u jepej trajtimi i duhur mjekësor dhe më pas drejtoheshin në klinika private.

Po ashtu, janë konstatuar raste të blerjes së ilaçeve me vlera të konsiderueshme për kimioterapi, nga farmaci të cilat këto medikamente i tregtonin pa pullën fiskale dhe me kod të prishur, duke krijuar dyshimin në lidhje me autenticitetin e këtyre barnave.

Prokuroria thotë se në Spitalin Onkologjik në QSUNT, u instalua një Aparaturë Kobalto-Terapie për trajtimin e të sëmurëve të diagnostikuar me sëmundje tumorale dhe sidomos të sëmundjeve të kancerit të lëkurës.

VENDIMI ZBARDHUR

1. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, më datë

17.07.2024 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: “Caktimin e masës së

sigurimit ndaj personave ndaj të cilëve zhvillohet hetimi: Edmond Gashi dhe Emiljano

Lela të dyshuar për kryerjen e veprave penale “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Korrupsioni

pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, të

parashikuara nga nenet 248 dhe 259-25 të Kodit Penal; Alketa Ymeri (Pere), Brikena

Qirjazi dhe Drilona Kishta të dyshuara për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i

detyrës”, të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal; Halil Gashi i dyshuar për kryerjen e

veprës penale“Fshehjes së të ardhurave”, të parashikuar nga neni 180/1 i Kodit Penal, si

dhe Florian Marku i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Tregtimi dhe transportimi i

mallrave që janë kontrabandë” dhe “Ruajtja ose depozitimi i mallrave që janë

kontrabandë”, të parashikuara nga nenet 178 e 179 të Kodit Penal”.

2. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe

Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Ardit Mustafaj, bazuar në

nenet 88, 228 e vijues, 244 dhe 245 të K.Pr.Penale, me vendimin Nr. 84, datë 24.07.2024,

vendosi:

1.Caktimin ndaj shtetasit Edmond Gashi të masës së sigurimit “arrest në shtëpi” të

parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, si i dyshuar: Për kryerjen e veprave penale

“Shpërdorimi i detyrës”, dhe “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione

publike”, e kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 248 dhe 259/2-25 të

Kodit Penal.

Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Edmond Gashi, të mos largohet

nga banesa e tij e ndodhur në adresën ****.

2.Caktimin ndaj shtetasit Emiljano Lela të masës së sigurimit “Detyrim për tu

paraqitur në policinë gjyqësore” të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i

dyshuar: Për kryerjen e veprave penale “Shpërdorimi i detyrës”, dhe “Korrupsioni

pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e kryer në bashkëpunim, të

parashikuara nga nenet 248 dhe 259/2-25 të Kodit Penal.

-Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Emiljano Lela , të paraqitet të

martën e parë dhe të tretë të çdo muaji, ora 11:00 para oficerit së policisë gjyqësore,

pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korruspionit dhe Krimit të Organizuar.

3.Caktimin ndaj shtetases Alketa Ymeri (Pere), të masës së sigurimit “Detyrim për tu

paraqitur në policinë gjyqësore” të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si e

dyshuar: Për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, të parashikuar nga

neni 248 i Kodit Penal.

–Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Alketa Ymeri (Pere), të paraqitet

të martën e parë dhe të tretë të çdo muaji, ora 11:00 para oficerit së policisë gjyqësore,

pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korruspionit dhe Krimit të Organizuar.

4.Caktimin ndaj shtetases Brikena Qirjazi, të masës së sigurimit “Detyrim për tu

paraqitur në policinë gjyqësore” të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si e

dyshuar: Për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, të parashikuar nga

neni 248 i Kodit Penal.

–Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Brikena Qirjazi, të paraqitet të

martën e parë dhe të tretë të çdo muaji, ora 11:00 para oficerit së policisë gjyqësore,

pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korruspionit dhe Krimit të Organizuar.

5.Caktimin ndaj shtetases Drilona Kishta, të masës së sigurimit “Detyrim për tu

paraqitur në policinë gjyqësore” të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si e

dyshuar: Për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, të parashikuar nga

neni 248 i Kodit Penal.

–Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Drilona Kishta, të paraqitet të

martën e parë dhe të tretë të çdo muaji, ora 11:00 para oficerit së policisë gjyqësore,

pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korruspionit dhe Krimit të Organizuar.

6.Caktimin ndaj shtetasit Halil Gashi, të masës së sigurimit “Detyrim për tu paraqitur

në policinë gjyqësore” të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i dyshuar: Për

kryerjen e veprës penale “Fshehjes së të ardhurave”, të parashikuar nga neni 180/1

të Kodit Penal.

–Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Halil Gashi, të paraqitet të martën

e parë dhe të tretë të çdo muaji, ora 11:00 para oficerit së policisë gjyqësore, pranë

Prokurorisë së Posaçme kundër Korruspionit dhe Krimit të Organizuar.

7. Caktimin ndaj shtetasit Florian Marku, të masës së sigurimit “arrest në shtëpi” të

parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, si i dyshuar: Për kryerjen e veprave penale

“Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë” dhe “Ruajtja ose

depozitimi i mallrave që janë kontrabandë”, të parashikuara nga nenet 178 e 179 i

Kodit Penal.

–Urdhërohet personi ndaj të cilit zhvillohet hetimi Florian Marku, të mos largohet

nga banesa e tij e ndodhur në adresën ****.

8. Për ekzekutimin e këtij vendimi, ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe policia gjyqësore.

9. Kundër këtij vendimi bëhet ankim brenda 5 (pesë) ditëve në Gjykatën e Posaçme

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Tiranë, më datë 25.07.2024

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar