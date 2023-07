Skandali në Angli, kryebashkiaku fshehu vizitën në Shqipëri dhe tha se u pagua nga aeroporti i Rinasit, por përgënjeshtrohet

Kryebashkiaku i Tees Valley në Angi, Ben Houchen, ka zhvilluar një udhëtim pune në Tiranë në qershor të vitit të kaluar, për të cilin pretendoi se ishte paguar nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, raporton The Yorkshire Post.

Që kur raportoi se ky udhëtim nuk figuronte në regjistrin e interesave të Houchen, The Yorkshire Post është kontaktuar nga aeroporti dhe i është thënë se nuk kanë paguar për vizitën dhe se ata “nuk kanë paguar kurrë për udhëtimin e askujt në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës”.

Një deklaratë në faqen e internetit të Autoritetit të Kombinuar të Tees Valley (TVCA) së bashku me një deklaratë për shtyp që publikon takimin e kryebashkiakut konservator me kryeministrin shqiptar Edi Rama thotë: “Udhëtimi u organizua dhe u pagua drejtpërdrejt nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës. Ne e kuptojmë se vlera totale e kësaj ishte 1,455 paund. Autoriteti i Kombinuar i Tees Valley nuk ka aktualisht marrëdhënie tregtare me Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës.”

Shifra nominale prej 1,455 paundësh u llogarit nga TVCA dhe nuk plotëson pragun e Komisionit Zgjedhor prej 1,500 £ për të regjistruar dhuratat ose mikpritjen. Sidoqoftë, kushtetuta e TVCA-së thotë se të gjitha ofertat e dhuratave dhe mikpritjes për anëtarët dhe zyrtarët e autoritetit mbi vlerën prej 25 paundësh duhet të deklarohen nëse ato pranohen apo jo.

Formulari më i fundit i deklarimit të interesave i disponueshëm publikisht i Houchen është nga gushti 2022 dhe thotë se të gjitha ofertat e dhuratave dhe mikpritjes janë “siç janë zbuluar, në të kaluarën dhe të tashmen, për Komisionin Zgjedhor”, me sa duket në kundërshtim me rregullat e vendosura nga autoriteti i kombinuar që ai drejton.

Përpara publikimit të historisë, një zëdhënës i TVCA tha për The Yorkshire Post: “Ky ishte një udhëtim zyrtar i TVCA-së, i cili synohej të paguhej nga TVCA, megjithatë, Tirana International Airport më pas ofroi të paguante për të.

“Kryetari i Bashkisë mori pjesë në emër të Autoritetit të Kombinuar të Tees Valley. Në përputhje me kodin e sjelljes së anëtarëve, në atë kohë u kërkua këshilla nga Zyrtari i Monitorimit dhe u këshillua që në bazë të sa më sipër, të vendoset një deklaratë në faqen e internetit për qëllime të hapjes dhe transparencës dhe që nuk ka pasur nevojë që kjo të regjistrohet në regjistrin e interesave apo në Komisionin Zgjedhor.”

Oficeri Monitorues është një pozicion ligjor në autoritetet vendore, roli i të cilit është “të raportojë për çështjet që ata mendojnë se janë të paligjshme ose përbëjnë keqadministrim, të jetë përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me sjelljen e këshilltarëve dhe oficerëve dhe, të jetë përgjegjës për funksionimin e kushtetuta e këshillit”.

Kur iu kërkua të siguronte prova të këshillës nga Zyrtari i tyre i Monitorimit, ekipi i shtypit i TVCA-së refuzoi ta bënte këtë.

Ata gjithashtu kanë refuzuar të japin një itinerar të plotë të udhëtimit, pavarësisht raporteve kontradiktore në internet për datat e takimeve.

Delegacioni i Teesside në Shqipëri përbëhej nga Ben Houchen, një oficer shtypi i TVCA-së, CEO i Teesworks Martin Corney dhe dhëndri shqiptar i Corney, Orion Kotrri.

Biznesmenët, duke përfshirë Corney, blenë 90% të aksioneve në Teesworks Ltd publike-private pasi Korporata e Zhvillimit South Tees në pronësi publike, e kryesuar nga Ben Houchen, transferoi shumicën e aksioneve të saj tek ata falas. Kotrri besohet se është nënkontraktuar nga Teesworks për të hequr mijëra tonë skrap metali nga ish kantieri i çelikut Redcar.

TVCA ka thënë për The Yorkshire Post atë që pretendon të jetë një email nga TIA që konfirmon pagesën. TIA ende nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e saj./albeu.com