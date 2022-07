Skandali me lobimin e gjigantit amerikan të taksive Uber, reagon Macron: Jam krenar, do ta bëja prapë

Pas publikimit të skandalit se ka lobuar për gjigantin amerikan të taksive Uber vite më parë kur mbante postin e ministrit të Ekonomisë, ka reaguar Emmanuel Macron. Ai ka thënë se do ta bënte sërish nëse do t’i jepej mundësia për të ndërmjetësuar marrëveshje sekrete.

Disa figura politike franceze nga e majta në të djathtën ekstreme, si dhe lideri i sindikatës së majtë CGT, kanë kërkuar një hetim parlamentar mbi raportet se Macron kishte takime sekrete të padeklaruara me Uber kur ishte ministër i Ekonomisë nga viti 2014 në 2016 dhe se ai i kishte thënë Uber-it se kishte ndërmjetësuar një “marrëveshje” me kabinetin e ndarë ashpër socialist në atë kohë në pushtet nën François Hollande.

Zbulimet janë të përfshira në dosjet e Uber, një kartë memorie prej 124,000 dokumentesh të kompanisë që u zbuluan në “The Guardian” dhe u ndanë me Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigues.

Në margjinat e një ngjarjeje për të shënuar ndërtimin e një fabrike të re gjysmëpërçuese në Crolles, Macron u mor në pyetje nga një gazetar nga Le Monde se kishte takuar zyrtarë të Uber midis 2014 dhe 2016.

“Kam qenë ministër dhe kam bërë punën time,” tha ai. “Ne kemi parë shumë një lloj atmosfere ku takimi me drejtues biznesi, veçanërisht kur ata janë të huaj, shihet si i keq”. Ai tha se takimet e tij me drejtuesit e biznesit ishin “gjithmonë zyrtare” dhe përfshinin anëtarë të stafit të tij.

“Jam krenar për këtë. Nëse ata kanë krijuar vende pune në Francë, jam shumë krenar, dhe e dini çfarë, do ta bëja sërish nesër dhe pasnesër”, ka shtuar ai.

Macron tha se po shpallte investime të reja dhe premtimin për 1500 vende të reja pune në Crolles.

Si president, ai tha se kishte qenë udhëheqësi më i hapur global në rregullimin e gjigantëve të internetit. “Kur u bëra president, ne rregulluam sektorin pa kursim. Jemi vendi i parë që rregulluam platformat online dhe më pas e shtymë në nivel europian. Kështu që unë jam jashtëzakonisht krenar.”

I pyetur pse ai po përballej me kritika të forta në lidhje me marrëdhëniet e tij me Uber nga koalicioni i majtë i opozitës, Nupes, në parlament, ai tha “sepse ata e kanë humbur busullën. Kur beson në drejtësinë sociale dhe mundësi të barabarta, duhet të luftosh që të rinjtë nga zonat e vështira të gjejnë punë. Kjo nuk ka qenë kurrë lufta e tyre. Por ka qenë e imja. Nëse nuk luftojmë për arsimin, trajnimin dhe krijimin e inovacionit, me fjalë të tjera mundësi ekonomike, do të kemi ende papunësi. Dhe papunësia jonë, edhe nëse ka rënë në pesë vitet e fundit, është ende shumë e lartë.”

Macron tha se “viktimat” e papunësisë në Francë ishin të rinjtë që kishin më pak kualifikime dhe ishin “viktima të diskriminimit”, ndërsa shtoi se kjo është arsyeja pse ai po luftonte për punësim të plotë.

Në seancën e parë të pyetjeve në parlamentin e ri francez të martën, Danielle Simonnet nga partia e majtë, France Unboëed, kërkoi një hetim parlamentar dhe kritikoi Macron, si “një ministër që i shërbeu interesave të një platforme amerikane kundër pikëpamjes së qeverisë dhe administrata franceze”. Ajo iu referua raportit të Le Monde se Mark McGann, lobisti i karrierës që udhëhoqi përpjekjet e Uber për të fituar mbi qeveritë në Evropë, më vonë mbështeti fushatën presidenciale të Macron në 2016-2017./albeu.com