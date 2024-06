Skandali i spitalit onkologjik, deputetet e PD-së: Krimet në shëndetësi kanë emër

Deputetja e PD-së, Zheni Gjergji ka reaguar lidhur me skandalin në Spitalin Onkologjik. Në reagimin e saj Gjergji ka kërkuar që përgjegjësi kryesor, që është qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë të marrë përgjegjësinë. Ajo shtoi se krimet në shëndetësi kanë emër, dhe për të pasur drejtësi të vërtetë, prangat duhet të kërcasin lart, në krye të punëve.

“Edi Rama, Ogerta Manastirliu, Ilir Beqaj apo Albana Koçiu, gjenin lekët që duheshin për koncesionet, ndërsa nuk shtuan buxhetin për medikamente dhe pajisje tek Onkologjiku. Ndaj janë sot ata të parët që duhet të mbajnë përgjegjësi. Krimet në shëndetësi kanë emër, dhe për të pasur drejtësi të vërtetë, prangat duhet të kërcasin lart, në krye të punëve”, tha ajo.

Gjergji e ka cilësuar si çnjerëzore që pacientëve me sëmundje tumorale u është mohuar trajtimi me kimioterapi apo radioterapi.

“Raporti i KLSH i vitit 2022 për Sëmundjet Tumorale ishte një ulërimë për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Kryeministrin Rama, por ata nuk kishin kohë ta shihnin realitetin e tmerrshëm me të cilin pacientët përballen çdo ditë në Spitalin Onkologjik. E kam ngritur këtë problem disa herë në Komisionin e Shëndetësisë e në Parlament, po kolegët e mi të mazhorancës nuk kishin dëshirë të dëgjonin, ata ishin të fokusuar tek propaganda e Manastirliut dhe Ramës për “shëndetësi falas” dhe i shërbyen asaj me sy e vëshë mbyllur! Eshtë më shumë se kriminale t’u mohosh pacientëve me sëmundje tumorale trajtimin me kimioterapi apo radioterapi. Eshtë çnjerëzore”, tha ajo.

Po në lidhje më këtë skandal ka reaguar edhe deputetja e PD-së, Albana Vokshi. Ajo u shoreh se masat e sigurisë ndaj 8 zyrtarëve dhe mjekëve të QSUT janë një hap i vogël, i marr nga dretësia. Sipas saj, duhet që të shkohet në radhët e zyrtarëve më të lartë.

“Masat e sigurisë ndaj tetë zyrtarëve dhe mjekëve të QSUT-së, janë vetëm një hap i vogël, krejt i pamjaftueshëm dhe i vonuar, që nuk prek as nuk e ç’rrënjos korrupsionin malinj në shëndetësi. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse, të mos hetojnë majën e ajsbergurt, por zemrën e korruptuar të sistemit, në qendër të të cilit nuk gjenden disa zyrtarët të vegjël, por radha e ministrave të Edi Ramës, nga Beqja te Manastirliu, rradha e drejtuesve te QSUT shefave etj”, tha ajo.