“S’ka diplomë pa punuar 5 vite për shtetin”, studentët e mjekësisë dalin sot në protestë

Studentët e mjekësisë pritet të dalin sot në protestë, pais kundërshtojnë vendimin që qeveria mori dje në lidhje me ndryshimet në arsim për studentët që do të nisin të studiojnë mjekësi.

Vendimi i ri detyron studentët të cilët do të nisin studimet në mjekësi që të punojnë pesë vite në Shqipëri, në mënyrë që të diplomohen.

Kryeministri theksoi dje se se është obligim për të gjithë studentët e vitit të parë që do të nisin studimet që të marrin parasysh kriteret e reja tashmë të universitetit të mjekësisë dhe nëse duan apo jo të nisin këtë rrugëtim.

Protesta që kanë paralajmëruar sot studentët do të jetë e treta në radhë. Pas një konsultimi mes tyre, në një mbledhje të mbajtur në orëm 17;00 të së mërkurës, ata kanë vendosur dhe planin se si do të mbahet kjo protestë. Me shënimin e orës 10:00 studentët do të nisin të grumbullohen në oborrin e fakultetit, pranë rektoratit.

Pas një fjale të mbajtur për mediat, ata pritet të marshojnë në grup, drejt Parlamentit në Shqipërisë, në një kohë kur ligjvënësit pritet të diskutojnë për çështjet e ditës. Studentët do të bëjnë thirrje dhe do të kundërshtojnë draft-propozimin, që shpejt pritet të kthehet në një vendim të miratuar, siç konfirmoi një ditë më parë kryeministri Edi Rama.

Studentët theksojnë se nuk duan të largohen nga Shqipëria, por e cilësojnë si një masë represive dhe në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut mbajtjen me detyrim në atdhe./albeu.com/