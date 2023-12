Sjelljet që tregojnë kur dikush është një manipulues mjeshtër

Ekziston një kufi i hollë midis të qenit me ndikim dhe të qenit manipulues. Manipulimi ka të bëjë me kontrollin, jo rritjen e ndërsjellë. Është duke tërhequr telat nga pas një perde, duke i bërë njerëzit të kërcejnë me meloditë tuaja pa e kuptuar. Manipuluesit mjeshtër janë mjaft të aftë në këtë lojë. Ata i bëjnë truket e tyre aq delikate, saqë do të mendonit se janë thjesht bindës ose me ndikim. Por, është shumë më keq se kaq.

1)Luajnë gjithmonë kartën e viktimës

Manipuluesit mjeshtër janë ekspertë në lojën e kartës së viktimës. Në çdo situatë, ata e portretizojnë veten si një palë e pafajshme që gjithmonë i bëhet padrejtësi. Kjo është një lëvizje klasike për të fituar simpati dhe për të larguar vëmendjen nga sjellja e tyre manipuluese. Truku këtu është t’ju bëjë të ndjeni keqardhje për ta, në mënyrë që ata të mund të largohen nga veprimet e tyre. Dhe për shkak se jeni të zënë duke u ndjerë empatikë, nuk arrini të kuptoni çështjen reale në fjalë – manipulimin e tyre.

Është një taktikë e zgjuar dhe funksionon sepse shumica prej nesh janë në thelb të sjellshëm. Ne besojmë në dhënien e njerëzve përfitimin e dyshimit. Por mbani mend, nëse dikush vazhdimisht e portretizon veten si viktimë, mund të jetë koha për të vënë në dyshim vërtetësinë e tyre. Gjëja kryesore është të qëndroni të vetëdijshëm dhe të mos lejoni që ‘veprimi i viktimës’ të turbullojë gjykimin tuaj. Në fund të fundit, i paralajmëruari është i armatosur.

2)Përpiqen gjithmonë t’ju bëjnë me faj

Sa herë që vendosa të kaloja kohë me miqtë e tjerë ose familjen, ajo bënte komente pasive-agresive për t’u ndjerë e lënë anash ose e parëndësishme. Ishte delikate, por implikimi ishte i qartë: ajo po përpiqej të më bënte të ndihesha fajtore që nuk i jepja përparësi asaj. Ky është një veprim klasik manipulues. Duke ju bërë të ndiheni fajtorë, ata po përpiqen të kontrollojnë veprimet dhe vendimet tuaja. Ata në thelb thonë: “Nëse do të kujdeseshit për mua, do ta bënit këtë”. Është e rëndësishme ta njohësh këtë sjellje për atë që është – manipulim. Ju keni të drejtë të bëni zgjedhjet tuaja pa u zhytur në faj. M’u desh një kohë, por sapo e kuptova këtë, arrita të vendosja kufij më të qartë në marrëdhëniet e mia.

3)Janë mjeshtra të manipulimit

Gaslighting është një teknikë e manipulimit psikologjik ku manipuluesi e bën viktimën të vërë në dyshim realitetin ose mendjen e tij. Termi e ka origjinën nga filmi i vitit 1944 “Gaslight”, ku një burrë manipulon gruan e tij duke besuar se ajo po e humb mendjen. Manipulatorët mjeshtër e përdorin këtë taktikë në avantazhin e tyre. Ata do të mohojnë të thonë diçka që ju e mbani mend qartë, ose do t’i shtrembërojnë fjalët tuaja për t’ju bërë të dukeni si të paarsyeshmit. Qëllimi këtu është t’ju bëjë të dyshoni për veten, kujtesën dhe perceptimet tuaja. Është një formë destruktive manipulimi sepse mund t’ju lërë të ndiheni konfuz dhe madje të vini në dyshim mendjen tuaj.

Njohja e ndriçimit të gazit për atë që është – manipulimi – është hapi i parë drejt mbrojtjes së vetes prej tij.

4)Përdorin dobësitë tuaja kundër jush

Një mjeshtër manipulues i njeh dobësitë tuaja dhe nuk ka frikë t’i përdorë ato kundër jush. Ata identifikojnë pasiguritë, frikën ose gabimet tuaja të së kaluarës dhe i shfrytëzojnë ato për përfitimin e tyre. Për shembull, nëse ata e dinë që ju jeni të ndjeshëm për të qenë një prind i mirë, ata mund të kritikojnë aftësitë tuaja prindërore për t’ju bërë të ndiheni të papërshtatshëm.

Ose nëse ata janë të vetëdijshëm për një gabim të kaluar që keni bërë, ata mund ta sjellin atë gjatë një debati për të fituar një avantazh. Kjo është një goditje e ulët, por është një taktikë e zakonshme manipulimi. Duke shfrytëzuar dobësitë tuaja, ata fitojnë pushtet mbi ju dhe dobësojnë vetëvlerësimin tuaj, duke e bërë më të lehtë për ta që t’ju manipulojnë më tej.

Njohja e kësaj sjelljeje është thelbësore. Mos lejoni askënd të përdorë dobësitë tuaja kundër jush. Qëndroni të vendosur dhe refuzoni të manipuloheni në këtë mënyrë.

5)Janë tepër simpatikë

A keni takuar ndonjëherë dikë që ishte thjesht shumë simpatik? Dikush që e dinte gjithmonë gjënë e duhur për të thënë dhe kur ta thoshte? Ka një shans të mirë që mund të keni hasur në një manipulues mjeshtër. Manipuluesit shpesh përdorin sharmin si një mjet për të fituar besimin dhe admirimin tuaj. Ata do t’ju mbushin me komplimente, do të bëjnë gjeste madhështore dhe do të krijojnë një iluzion intimiteti për t’ju bërë të ndiheni të veçantë. Por e gjitha është një fasadë. Bukuria e tyre është sipërfaqësore dhe egoiste. Pasi të kenë fituar besimin tuaj, ata do ta përdorin atë për t’ju manipuluar për të bërë atë që duan. Mos u mashtroni nga ofensiva e sharmit. Gjithmonë vini në dyshim qëllimet që qëndrojnë pas saj dhe ruani veten kundër manipulimeve të mundshme.

6)Të bëjnë të ndihesh borxhli

Manipuluesit kanë një aftësi për t’ju bërë të ndiheni sikur u detyroheni atyre. Ata mund t’ju bëjnë një nder ose t’ju ndihmojnë, por ka gjithmonë një axhendë të fshehur pas veprimeve të tyre. Mirësia e tyre nuk është e vërtetë, është një mjet për një qëllim. Unë e quaj këtë “kurthi i borxhit”. Ata ju japin diçka – një dhuratë, një favor, apo edhe mbështetje emocionale – dhe më pas e mbajnë atë mbi kokën tuaj. Ju filloni të ndiheni sikur jeni në borxhin e tyre, dhe pikërisht atëherë ata fillojnë të kërkojnë gjëra në këmbim. Kjo mund të jetë rraskapitëse emocionalisht sepse vazhdimisht po përpiqeni t’i ‘shlyeni’ ato që u detyroheni. Mirësia e vërtetë nuk vjen me fije të lidhura. Mos lejoni askënd që t’ju bëjë të ndiheni borxhli për veprimet e tij të ‘bujarisë’.