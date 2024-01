Situata e motit në vend/ Sa arrijnë temperaturat në fundjavë, flet meteorologu: Ja kur rikthehet dëbora

Vendi ynë gjatë gjithë javës, është shoqëruar nga një mot i paqëndrueshëm, ku reshjet do të jenë prezente edhe sot.

Duke filluar nga orët e mbrëmjeve, do të kemi një përmirësim të kushteve atmosferike, reshjet mbeten prezente në zonat veriore.

Temperaturat do të kenë rritje deri në 18 gradë celcius, në qytetet si Durrës, Vlorë, Sarandë.

Mëngjesi i sotëm, është ndjerë i ngrohtë pasi minimlja ka shënuar 3 gradë celcius në zonat malore, ndërsa në vijën bregdetare dhe në zonat qendrore minimalja ka shënuar 9-12 gradë celcius.

Fundjava do të sjellë mot të paqëndrueshëm. Dita e shtunë do të jetë herë pas here me reshje shiu në ultësirat perëndimore.

Në zonat malore rishafqen flokët e dëborës, pasi temperaturat bien me 3-4 gradë celcius.

Në zonat malore zbresin në vlera negative.

Mesdita sjell sërish rënie të temperaturave, maksimumi është 16 grdaë celcuis.

Orët e para të ditës së diel psëojnë sërish ulje temperaturat.

Vranësirat dhe të jenë prezente, ku nuk do të mungojnë reshjet e dëborës në juglindje, ndërsa verilindja pret reshje më të pakta.