Situata e motit gjatë javës/ Flet Meteorologia: I nxehti afrikan mbërthen vendin, ja dy ditët me temperatura ekstreme

Vendi ynë, mbetet nën mbizotërimin e të të nxehtit afrikan. Meteorologia Lajda Porja, thotë se dita e martë dhe e mërkurë, do të jenë dy ditët më të nxehta të javës, me temperatura deri në 43 gradë në qarqet Shkodër, Berat dhe Elbasan.

E enjtja dhe e premtj,a do të sjellë një rënie të lehtë të temperaturave.

“Shqipëria do të mbetet nën ndikimin e valëve të të nxehtit afrikan përgjatë gjithë javës. Paraditet do të jenë me diell përgjatë vijës bregdetare dhe Ultësirës Perëndimore, megjithatë, parashikohet që pjesa e dytë e ditës të ketë vranësira të lehta dhe kalimtare përgjatë gjithë javës. Dhe pse vranësirat do të jenë prezente, sidomos në zonat lindore, nuk parashikohet që të ketë reshje. Sa i përket vlerave termike, nga e hëna deri të mërkurën presim vlera ekstreme mbi 40 gradë ndërsa nga e enjtja dhe e premtja, termometri mbetet sërish me temperatura mjaft të larta, por deri në 40 gradë.

Konkretisht sot minimalet regjistrojnë 16 gradë në zonat juglindore ndërsa vija bregdetare është mbi 20 gradë. Sa i përket vlerave maksimale, Shkodra, qarku i Beratit dhe Elbasanit presin temperaturat më të larta 41-42 gradë. Ndërkohë Fieri, Lushnja, Tirana, Përmeti, Tepelena do të shënojë temperatura 40 gradë. E marta dhe e mërkura do të jenë dy ditët më të nxehta, ku presim vlera ekstreme afër 43 gradë në 3 qarqe, Shkodra, Elbasani dhe Berati. Parashikohen temperatura mjaft të larta në zona si Kukësi dhe Hasi me temperatura 39-40 gradë. Më freskët parashikohen zonat juglindore. E enjtja dhe e premtja do të kemi rënie me dy gradë”, tha Porja.

Edhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut, mbeten nën ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta. Në Kosovë, e marta do të jetë dita më e nxehtë me temperatura deri në40 gradë, ndërsa MV do të regjistrojë deri të mërkurën temperatura të larta, ku në Shkup parashikohen deri në 42 gradë.