Situata e fundit në luftën Ukrainë-Rusi! Rusët synojnë ndërtesa civile në Kiev

Gjaku vazhdon të derdhet në ditën e 6-të të luftës Ukrainë-Rusi.

Ndërsa të dyja palët po përballen me humbje jete dhe municione të humbura ushtarake, në fotot nga kryeqyteti ukrainas Kiev, shihet se rusët synojnë ndërtesat civile.

Kjo situatë shkaktoi shqetësim të madh për mundësinë e viktimave civile.

Ndërsa operacioni pushtues, i cili filloi me operacionin e Rusisë Kundër Ukrainës , hyn në ditën e tij të gjashtë, viktimat civile në Ukrainë po rriten. Lëvizjet e njëpasnjëshme të Rusisë, e cila ka deklaruar se nuk do të synojë qytete dhe nuk do të sulmojë civilët, e bëjnë të qartë se këto retorika nuk janë të vlefshme.

Rusia, e cila nuk mundi të gjente atë që kërkonte në okupim dhe u fut në një situatë të vështirë përballë rezistencës së Ukrainës, jo vetëm që vendos kartën e saj bërthamore në tavolinë, por gjithashtu vjen në axhendë me taktikat që zbaton për civilët.